Резо Гигинеившили и Александр Цыпкин сняли фильм на домофон

«Дом.ru» («ЭР-Телеком Холдинг») представил тизер «научно-экспериментального короткометражного фильма», снятого на домофон — авторами проекта «Максим, ну ты попал!» стали писатель Александр Цыпкин и режиссер Резо Гигинеившили. В съемках приняли участие Евгений Стычкин и Ингеборга Дапкунайте. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Получился скетч на тему «загнанности» современного мужчины — однажды к главному герою картины Максиму (Евгений Стычкин) пришли абсолютно незваные гости. Например, Ингеборга Дапкунайте в роли киллерши с опасной бритвой. Развязку эпичной драмы зрители увидят этой осенью, а в трейлере уже сейчас можно оценить необычный визуальный прием — основное действие фильма разворачивается на экране подъездного домофона.

Александр Цыпкин, писатель, автор сценария фильма «Максим, ну ты попал!»: Если все снимают на телефон, почему мы не можем снять на домофон? Вот такая идея пришла в мою голову и как-то на тусовке в Питере я рассказал о ней друзьям из «Дом.ru». Они сразу поддержали движ, затем я позвонил Резо Гигинеившили, который всегда за любой неординарный кипиш. Он собрал крутую команду и понеслось. Уверен, в будущем, на домофон снимут полный метр, но мы с Резо останемся первооткрывателями в истории.