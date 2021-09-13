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18+
13.09.2021 в 17:00

Резо Гигинеившили и Александр Цыпкин сняли фильм на домофон

Помогло реализовать идею необычного проекта оборудование «Дом.ru»

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«Дом.ru» («ЭР-Телеком Холдинг») представил тизер «научно-экспериментального короткометражного фильма», снятого на домофон — авторами проекта «Максим, ну ты попал!» стали писатель Александр Цыпкин и режиссер Резо Гигинеившили. В съемках приняли участие Евгений Стычкин и Ингеборга Дапкунайте. Об этом Sostav сообщила пресс-служба компании.

Получился скетч на тему «загнанности» современного мужчины — однажды к главному герою картины Максиму (Евгений Стычкин) пришли абсолютно незваные гости. Например, Ингеборга Дапкунайте в роли киллерши с опасной бритвой. Развязку эпичной драмы зрители увидят этой осенью, а в трейлере уже сейчас можно оценить необычный визуальный прием — основное действие фильма разворачивается на экране подъездного домофона.

Александр Цыпкин, писатель, автор сценария фильма «Максим, ну ты попал!»:

Если все снимают на телефон, почему мы не можем снять на домофон? Вот такая идея пришла в мою голову и как-то на тусовке в Питере я рассказал о ней друзьям из «Дом.ru». Они сразу поддержали движ, затем я позвонил Резо Гигинеившили, который всегда за любой неординарный кипиш. Он собрал крутую команду и понеслось. Уверен, в будущем, на домофон снимут полный метр, но мы с Резо останемся первооткрывателями в истории.

Екатерина Лапшина, первый вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» по стратегии и развитию бизнеса:

Наши умные домофоны установлены более чем в 40 тыс подъездов по всей стране. "Умный Домофон" — это новый сервис, повышающий качество и безопасность жизни. Мы всегда знали, что у наших домофонов огромный технический потенциал, но возможность снять полноценный фильм — это новый этап в их эволюции.

Качество нашего оборудования не только позволило снять полноценный художественный фильм, но благодаря идее Александра Цыпкина стало источником невероятных историй. Мы надеемся, что в будущем подобных проектов станет больше, а мы продолжим помогать нашим клиентам сохранять безопасность и комфорт проживания в домах с нашими домофонами.

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