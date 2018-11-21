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Dolce & Gabbana отменил шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы в Instagram

21.11.2018 в 19:20

Бренд раскритиковали за пренебрежительное отношение к китайским традициям

Модный дом Dolce & Gabbana отменил The Great Show в Шанхае после скандала вокруг рекламы бренда и высказываний Стефано Габбана. На рекламную кампанию обрушился шквал критики в китайских социальных сетях. D&G пришлось начать внутреннее расследование и извиниться перед Китаем.

Серию роликов «Едим палочками» активно обсуждали в китайском сервисе микроблогов Weibo. Свое возмущение выразили многие звезды, в том числе актриса Чжан Цзыи («Мемуары гейши», «Дорога домой»), сообщает Reuters.

В рекламе девушка пытается с помощью палочек справиться с итальянской едой: пиццей, спагетти и канноли. Закадровый мужской голос учит ее правильно использовать палочки. Пользователи заявили, что такой покровительственный тон выглядит оскорбительно.

Кроме того, в соцсетях начали распространяться скриншоты с перепиской модельера Стефано Габбана, где он якобы называет Китай «дурно пахнущей мафией». Компания уже заявила, что аккаунты D&G и ее руководителя были взломаны.

Instagram Dolce&Gabbana
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