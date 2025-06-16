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18+
16.06.2025 в 15:20

Dodo Brands завершила редомициляцию в Казахстан

Выбор новой юрисдикции обусловлен привязкой компании к реальной операционной деятельности и ключевым бизнес-активам в стране

Холдинговая компания Dodo Brands, управляющая сетями «Додо Пицца» и «Дринкит», завершила процесс редомициляции с Британских Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), расположенный в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба МФЦА. Процедура была завершена 12 июня 2025 года. Компания сменила юрисдикцию с сохранением статуса юридического лица, всей бизнес-структуры и действующих обязательств.

По словам генерального директора Dodo Brands Дмитрия Соловьева, выбор новой юрисдикции был продиктован необходимостью привязки к реальной операционной деятельности. В Казахстане находится корпоративный офис холдинга и ведется значительная часть международного бизнеса. «Кроме того, МФЦА предлагает развитую правовую и деловую инфраструктуру, соответствующую международным стандартам, что делает его еще более привлекательным для масштабирования нашего бизнеса», — отметил Соловьев.

Переезд Dodo Brands в МФЦА соответствует общей тенденции среди крупных компаний с российскими корнями менять юрисдикции. Например, аналогичные шаги предпринял ретейлер Fix Price, который в июле прошлого года перерегистрировался с Кипра в Казахстан.

Основанная в 2011 году сеть «Додо Пицца» развивается преимущественно по франчайзинговой модели и представлена в 15 странах. Согласно данным на начало июня 2025 года, в Казахстане действует более 100 пиццерий и 14 кофеен «Дринкит».

В 2024 году выручка Dodo Brands превысила 1 млрд долларов, а ​численность работников всей сети состав​ляет​ 43 тыс. человек.

Казахстан Додо Пицца Dodo Brands «Дринкит»
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