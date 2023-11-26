До конца года карты «Мир» заработают на Кубе

К концу текущего года использование карт национальной платежной системы «Мир» станет возможным на всей территории Кубы. К ней подключатся большинство объектов туристического сектора, как в крупных городах — Гаване и Варадеро, так и на небольших островах, сообщает ТАСС.

Несколько банков Гаваны начали прием карт «Мир» еще в середине марта, но только лишь для снятия наличных, расплатиться в магазинах и ресторанах картами пока нельзя.

Власти страны ожидают, что внедрение платежной системы позволит привлечь большее число туристов из РФ, сделав условия оплаты для них более удобными в условиях санкций против российских банков. В 2022 году Кубу посетили более 54 тысяч путешественников из России, годом ранее — более 146 тысяч.

Ранее мы писали, что национальная платежная система до конца года выйдет ещё в пять-шесть новых стран — государства, не опасающиеся вторичных санкций. Карты «Мир» уже принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.