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26.11.2023 в 16:14

До конца года карты «Мир» заработают на Кубе

Эта страна является популярным направлением у российских туристов

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К концу текущего года использование карт национальной платежной системы «Мир» станет возможным на всей территории Кубы. К ней подключатся большинство объектов туристического сектора, как в крупных городах — Гаване и Варадеро, так и на небольших островах, сообщает ТАСС.

Несколько банков Гаваны начали прием карт «Мир» еще в середине марта, но только лишь для снятия наличных, расплатиться в магазинах и ресторанах картами пока нельзя.

Власти страны ожидают, что внедрение платежной системы позволит привлечь большее число туристов из РФ, сделав условия оплаты для них более удобными в условиях санкций против российских банков. В 2022 году Кубу посетили более 54 тысяч путешественников из России, годом ранее — более 146 тысяч.

Ранее мы писали, что национальная платежная система до конца года выйдет ещё в пять-шесть новых стран — государства, не опасающиеся вторичных санкций. Карты «Мир» уже принимаются в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Мир
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