Дмитрий Трепольский, PRonline: летние тренды цифрового маркетинга 2023

Мир цифрового маркетинга постоянно меняется. Следить за последними тенденциями крайне важно для компаний, которые хотят оставаться впереди своих конкурентов. В 2023 году мы наблюдаем и ожидаем ряд новых интересных событий в мире цифрового маркетинга, а подробнее о свежих трендах Sostav рассказал Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline .

Искусственный интеллект и машинное обучение

ИИ и машинное обучение меняют методы работы бизнеса и модернизируют подход к цифровому маркетингу. Используя эти технологии, компании могут предоставлять персонализированный опыт своим клиентам. Они смогут автоматизировать задачи и тем самым освободить время для маркетологов, чтобы они сосредоточились на стратегических инициативах.

Например, уже сейчас в Google Analytics 4 (GA4) есть набор функций под названием Analytics Intelligence. Они применяют модели машинного обучения Google для анализа данных и предсказания будущих действий конечных пользователей.

Оптимизация голосового поиска

С развитием технологий распознавания речи голосовой поиск становится всё более популярным. Чтобы гарантировать, что продукты и услуги бренда появятся вверху поисковой строки при поиске голосом, компании оптимизируют для него свой контент. А эксперты прогнозируют, что к 2024 году в мире будет использоваться 8 млрд голосовых помощников.

Интерактивный контент

Интерактивы, такие как викторины, опросы и игры, становятся всё более популярным способом взаимодействия предприятий с клиентами и получения ценных сведений о своей аудитории. Так компании могут выстроить прочные отношения с потребителями и создать более запоминающееся впечатление о бренде.

Что говорит статистика? Business Wire, например, утверждает, что интерактивный формат вовлекает аудиторию на 30−50% больше, чем традиционные выпуски новостей. Поэтому эту возможность стоит использовать.

Ёмкий контент

Поскольку потребители постоянно находятся в движении и используют свои мобильные устройства для получения быстрой информации, предприятия фокусируются на микроконтенте. Эти материалы актуальны, когда клиенты нуждаются в информации немедленно, а бренды предоставляют актуальную и своевременную информацию в нужный момент.

Публикации в СМИ

Рассылка пресс-релизов в СМИ этим летом также сохраняет популярность. Хорошая новость может вызвать широкий резонанс и привлечь внимание к компании или конкретной проблеме. Например, на основе изначально созданной публикации агентства PRonline о том, что режиссёр Стивен Спилберг отказался от поддержки Американского театра в Москве, вышло более 200 публикаций во всех федеральных СМИ страны. Новости опубликовали такие крупные интернет-издания, как Mash.ru c охватом более 7 млн посетителей в месяц, «РИА Новости Культура» с охватом более 151,3 млн и многие другие.

Маркетинг влияния

Инфлюенс-маркетинг становится основным направлением в мире цифрового маркетинга: компании сотрудничают с влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы охватить более широкую аудиторию и повысить узнаваемость бренда. Компании могут использовать влияние, которое эти люди оказывают на своих подписчиков, и так привлечь новых клиентов и повысить конверсию.

Данные отчёта Influencer Marketing Benchmark Report подтверждают, что более 82% брендовых маркетологов выделили бюджет на маркетинг влияния в 2023 году. При этом 67% намерены увеличить свои расходы на маркетинг влияния.

Видеомаркетинг

Видеоконтент становится доминирующей формой контента в Интернете. Компании включают видео в свои маркетинговые стратегии, чтобы заполучить потребителей новыми способами. Будь то социальные сети, видеореклама или демонстрация товара, видео — это мощный инструмент для установления контакта с клиентами.

Например, генеральный директор компании Alphabet заявил, что YouTube Shorts превысил 50 млрд ежедневных просмотров по сравнению с 30 млрд год назад за один квартал. Это ли не повод, чтобы переключить наше внимание на видеомаркетинг?

Чат-боты

Чат-боты становятся всё более совершенными, обеспечивая мгновенное и персонализированное обслуживание клиентов. Эта технология освобождает время для бизнеса, чтобы сосредоточиться на других задачах, а также облегчает потребителям получение необходимой информации быстро и эффективно.

Персонализация

Поскольку данные становятся всё более доступными, компании используют эту информацию для предоставления персонализированного опыта своим клиентам. От целевой рекламы до индивидуальных рекомендаций контента: персонализация — ключ к предоставлению уникального и привлекательного опыта для потребителей.

Реклама в социальных сетях

Реклама в соцсетях продолжает расти, и компании используют такие платформы, как «ВКонтакте», «Дзен» или Telegram. Будь то спонсируемый контент, дисплейная реклама или партнёрство с влиятельными людьми, реклама в соцсетях — это эффективный способ привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость бренда.

Виртуальная и дополненная реальность

Виртуальная и дополненная реальность становится всё более распространенной и позволяет компаниям обеспечивать захватывающий пользовательский опыт для клиентов. От виртуальных демонстраций продуктов до покупок в дополненной реальности — эти технологии предоставляют предприятиям новый способ связи со своими потребителями и создают более вовлекающий клиентский опыт.