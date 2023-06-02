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02.06.2023 в 11:15

Дмитрий Трепольский, PRonline: летние тренды цифрового маркетинга 2023

Эксперт рассказал об 11 грядущих тенденциях

Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline

Мир цифрового маркетинга постоянно меняется. Следить за последними тенденциями крайне важно для компаний, которые хотят оставаться впереди своих конкурентов. В 2023 году мы наблюдаем и ожидаем ряд новых интересных событий в мире цифрового маркетинга, а подробнее о свежих трендах Sostav рассказал Дмитрий Трепольский, директор по развитию PRonline .

Искусственный интеллект и машинное обучение

ИИ и машинное обучение меняют методы работы бизнеса и модернизируют подход к цифровому маркетингу. Используя эти технологии, компании могут предоставлять персонализированный опыт своим клиентам. Они смогут автоматизировать задачи и тем самым освободить время для маркетологов, чтобы они сосредоточились на стратегических инициативах.

Например, уже сейчас в Google Analytics 4 (GA4) есть набор функций под названием Analytics Intelligence. Они применяют модели машинного обучения Google для анализа данных и предсказания будущих действий конечных пользователей.

Оптимизация голосового поиска

С развитием технологий распознавания речи голосовой поиск становится всё более популярным. Чтобы гарантировать, что продукты и услуги бренда появятся вверху поисковой строки при поиске голосом, компании оптимизируют для него свой контент. А эксперты прогнозируют, что к 2024 году в мире будет использоваться 8 млрд голосовых помощников.

Интерактивный контент

Интерактивы, такие как викторины, опросы и игры, становятся всё более популярным способом взаимодействия предприятий с клиентами и получения ценных сведений о своей аудитории. Так компании могут выстроить прочные отношения с потребителями и создать более запоминающееся впечатление о бренде.

Что говорит статистика? Business Wire, например, утверждает, что интерактивный формат вовлекает аудиторию на 30−50% больше, чем традиционные выпуски новостей. Поэтому эту возможность стоит использовать.

Ёмкий контент

Поскольку потребители постоянно находятся в движении и используют свои мобильные устройства для получения быстрой информации, предприятия фокусируются на микроконтенте. Эти материалы актуальны, когда клиенты нуждаются в информации немедленно, а бренды предоставляют актуальную и своевременную информацию в нужный момент.

Публикации в СМИ

Рассылка пресс-релизов в СМИ этим летом также сохраняет популярность. Хорошая новость может вызвать широкий резонанс и привлечь внимание к компании или конкретной проблеме. Например, на основе изначально созданной публикации агентства PRonline о том, что режиссёр Стивен Спилберг отказался от поддержки Американского театра в Москве, вышло более 200 публикаций во всех федеральных СМИ страны. Новости опубликовали такие крупные интернет-издания, как Mash.ru c охватом более 7 млн посетителей в месяц, «РИА Новости Культура» с охватом более 151,3 млн и многие другие.

Маркетинг влияния

Инфлюенс-маркетинг становится основным направлением в мире цифрового маркетинга: компании сотрудничают с влиятельными лицами в социальных сетях, чтобы охватить более широкую аудиторию и повысить узнаваемость бренда. Компании могут использовать влияние, которое эти люди оказывают на своих подписчиков, и так привлечь новых клиентов и повысить конверсию.

Данные отчёта Influencer Marketing Benchmark Report подтверждают, что более 82% брендовых маркетологов выделили бюджет на маркетинг влияния в 2023 году. При этом 67% намерены увеличить свои расходы на маркетинг влияния.

Видеомаркетинг

Видеоконтент становится доминирующей формой контента в Интернете. Компании включают видео в свои маркетинговые стратегии, чтобы заполучить потребителей новыми способами. Будь то социальные сети, видеореклама или демонстрация товара, видео — это мощный инструмент для установления контакта с клиентами.

Например, генеральный директор компании Alphabet заявил, что YouTube Shorts превысил 50 млрд ежедневных просмотров по сравнению с 30 млрд год назад за один квартал. Это ли не повод, чтобы переключить наше внимание на видеомаркетинг?

Чат-боты

Чат-боты становятся всё более совершенными, обеспечивая мгновенное и персонализированное обслуживание клиентов. Эта технология освобождает время для бизнеса, чтобы сосредоточиться на других задачах, а также облегчает потребителям получение необходимой информации быстро и эффективно.

Персонализация

Поскольку данные становятся всё более доступными, компании используют эту информацию для предоставления персонализированного опыта своим клиентам. От целевой рекламы до индивидуальных рекомендаций контента: персонализация — ключ к предоставлению уникального и привлекательного опыта для потребителей.

Реклама в социальных сетях

Реклама в соцсетях продолжает расти, и компании используют такие платформы, как «ВКонтакте», «Дзен» или Telegram. Будь то спонсируемый контент, дисплейная реклама или партнёрство с влиятельными людьми, реклама в соцсетях — это эффективный способ привлечь новых клиентов и повысить узнаваемость бренда.

Виртуальная и дополненная реальность

Виртуальная и дополненная реальность становится всё более распространенной и позволяет компаниям обеспечивать захватывающий пользовательский опыт для клиентов. От виртуальных демонстраций продуктов до покупок в дополненной реальности — эти технологии предоставляют предприятиям новый способ связи со своими потребителями и создают более вовлекающий клиентский опыт.

PRonline
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