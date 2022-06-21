Дмитрий Муратов продал Нобелевскую медаль на аукционе

Нобелевская медаль главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана в США на аукционе за $103,5 млн. Вырученные средства пойдут непосредственно ЮНИСЕФ на оказание помощи детям, перемещённым в результате событий на Украине.

Главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира в прошлом году за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Тогда он заявил, что посвятил победу погибшим коллегам и подумает над тем, как ей распорядиться.

Перед началом аукциона Муратов подтвердил журналистам, что намерен продать медаль. Ставки начались с $700 тыс., однако уже через несколько минут предложение за медаль превысило сумму в несколько миллионов долларов. В итоге неизвестный покупатель по телефону предложил $103,5 млн, эту сумму уже никто не перебил.

Средства направят в фонд ЮНИСЕФ, в том числе на помощь детям на Украине и соседних странах, а также на помощь украинским беженцам.