Дмитрий Фролов занял позицию CEO Goose Gaming

На новом месте Дмитрий Фролов займется стратегическим развитием рекламного агентства Goose Gaming в холдинге Metacorp. Он сконцентрируется на выстраивании бизнес-процессов юнита, взаимодействии с клиентами, финансовом планировании и управлении командой. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Goose Gaming.

Дмитрий Фролов, CEO Goose Gaming: Из ближайших планов — расширить возможности рекламных интеграций для брендов на территории гейминга и киберспорта. Мы собираемся не только продемонстрировать эффективность нашего подхода для бизнеса, но и показать превосходство игровых инструментов и площадок над более привычным инвентарем. Очень рад присоединиться к единомышленникам, с которыми будем создавать качественный продукт для наших клиентов и вместе двигать индустрию.

Дмитрий Фролов — основатель и действующий президент Ассоциации развития диджитал-агентств (ARDA), сооснователь и президент Национальной премии «Бренд года в России», член жюри отраслевых фестивалей, премий и конкурсов, а также автор курсов и преподаватель в Институте бизнеса и дизайна, Skillbox и Calltouch.

В рекламном бизнесе Дмитрий работает с 2007 года с фокусом на диджитал, маркетинге и продажах. В Webolution он организовал управленческую структуру, которая позволила масштабироваться в 10 раз, увеличив производительность и прибыль агентства. В настоящее время Дмитрий также работает над индустриальными стандартами и участвует во внешней общественной и GR-деятельности.