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18+
02.04.2025 в 18:25

Дмитрий Фролов занял позицию CEO Goose Gaming

Ранее он был управляющим партнером диджитал-агентства Webolution

Дмитрий Фролов, Goose Gaming

На новом месте Дмитрий Фролов займется стратегическим развитием рекламного агентства Goose Gaming в холдинге Metacorp. Он сконцентрируется на выстраивании бизнес-процессов юнита, взаимодействии с клиентами, финансовом планировании и управлении командой. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Goose Gaming.

Дмитрий Фролов, CEO Goose Gaming:

Из ближайших планов — расширить возможности рекламных интеграций для брендов на территории гейминга и киберспорта. Мы собираемся не только продемонстрировать эффективность нашего подхода для бизнеса, но и показать превосходство игровых инструментов и площадок над более привычным инвентарем.

Очень рад присоединиться к единомышленникам, с которыми будем создавать качественный продукт для наших клиентов и вместе двигать индустрию.

Дмитрий Фролов — основатель и действующий президент Ассоциации развития диджитал-агентств (ARDA), сооснователь и президент Национальной премии «Бренд года в России», член жюри отраслевых фестивалей, премий и конкурсов, а также автор курсов и преподаватель в Институте бизнеса и дизайна, Skillbox и Calltouch.

В рекламном бизнесе Дмитрий работает с 2007 года с фокусом на диджитал, маркетинге и продажах. В Webolution он организовал управленческую структуру, которая позволила масштабироваться в 10 раз, увеличив производительность и прибыль агентства. В настоящее время Дмитрий также работает над индустриальными стандартами и участвует во внешней общественной и GR-деятельности.

Назначение Goose Gaming
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