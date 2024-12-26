Дмитрий Бескромный: как сделать +232% за год в Telegram

Сегодня в гостях у Sostav автор Telegram-канала «Бескромный» и CEO диджитал-агентства bQ Group Дмитрий Бескромный.
Что внутри:
Какие рекламные механики в Telegram сегодня наиболее эффективны и как работать в условиях, когда пользователи отключают уведомления? О тектонических сдвигах в медиаполе 2024 года и повышении внимания к соцсетям и мессенджерам со стороны государства. Как избежать ошибок при работе с ChatGPT? А еще — рейтинг Telegram-каналов про PR от Дмитрия Бескромного.
Смотрите интервью на удобных вам платформах:
Таймкоды:
0:00 — Начало
0:58 — О Telegram-канале «Бескромный»
4:13 — Об аудитории канала Дмитрия Бескромного
7:15 — О постоянстве в работе
9:03 — Об эффективности рекламных механик в Telegram
15:03 — О «стеклянном потолке»
17:02 — Как работать в условиях, когда пользователи отключают уведомления?
19:03 — О фроде и эффективности каналов
25:46 — О подтверждении экспертности в Telegram
27:13 — О каналах про маркетинг
28:46 — Об использовании ИИ-инструментов
31:44 — Контент-привычки Дмитрия Бескромного в Telegram
35:30 — О тектонических сдвигах в медиаполе 2024 года
38:41 — Об ограничениях использования соцсетей и мессенджеров
43:12 — Рейтинг Telegram-каналов про PR от Дмитрия Бескромного
46:09 — Анекдот от гостя интервью