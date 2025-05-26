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26.05.2025 в 07:20

Для рекламы фастфуда запретят использовать мультгероев

Обсуждается влияние на нездоровое питание и медийных лиц

Эксперты предложили запретить использовать героев анимационных фильмов в рекламе быстрого питания и другой продукции, потенциально вредной для здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Наталью Мокрышеву, руководителя Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии имени академика И.И. Дедова, член-корреспондента РАН.

По ее словам, в Госдуме обсуждаются различные игровые механики, подталкивающие детей и подростков к употреблению фастфуда, популярных напитков с высоким содержанием сахара и обработанных продуктов, содержащих множество вредных веществ.

«Для детей, я считаю, крайне важным является исключение мультперсонажей из подобной рекламы», — заявила Мокрышева, добавив также, что давно обсуждается соответствующее влияние различных медийных лиц.

Ранее в результате коллаборации сети «Вкусно — и точка» с ГК «Рики» в наборе «Кидс Комбо» появились игрушки с легендарными героями «Смешариков» — плюшевые Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Лосяш, Совунья и Биби. Однако детям они не достались, первые в очереди — 30-летние.

реклама фастфуда мультперсонаж
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