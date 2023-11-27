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27.11.2023 в 12:00

«Дизайнмастер» запустил продукт для закупки наружной рекламы на долгий срок — Premium.Fix

Он доступен в онлайн-сервисе Dron

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Реклама
БУКИНГБОРД ООО | dron.digital
erid:LjN8KTHqv

Компания «Дизайнмастер» запускает Premium.Fix — новый продукт для закупки наружной рекламы на долгий срок. Теперь прямые рекламодатели могут сами выбрать лучшие часы трансляции и выкупить их на два месяца вперед. Он уже доступен с сентября для рекламных агентств и получил положительную оценку с их стороны. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Наружная реклама «умнеет» не по годам, а по часам: запустить рекламу, контролировать размещение, анализировать результаты и даже продолжить показывать рекламу аудитории, видевшей её на уличных экранах, в интернете. Всё это возможно в онлайн-сервисе Dron. С помощью сервиса рекламодатели самостоятельно покупают время для трансляции рекламы на уличных экранах города (рекламный эфир): в зависимости от своих задач и бюджета.

За пять лет работы Dron доказал свою эффективность тысячам предпринимателей и занял важное место в рекламном медиасплите: благодаря удобству и оптимальному функционалу, бизнес оптимизировал рекламный бюджет и подход к рекламе, поделилась команда «Дизайнмастера».

В связи с ростом интереса бизнеса к наружной рекламе и дефицитом рекламного инвентаря, появилась необходимость в новом инструменте для гарантированной закупки цифровой наружной рекламы на долгий срок по часам. Команда сервиса Dron разработала принципиально новый продукт для долгосрочного планирования рекламных кампаний с временным таргетом Premium.Fix.

Интерфейс Premium.Fix Пример рекламной кампании, настроенной с помощью модели Premium.Fix

Сервис Dron ориентирован в том числе и на сегмент малого и среднего бизнеса. Он развивает свои продукты с учётом потребностей и возможностей даже небольших предпринимателей. Компания выделила дополнительный отдельный слот на всей сети крупного регионального оператора во избежание дефицита рекламного эфира.

Продукт объединил в себе лучшие возможности программатик-закупки: самостоятельную работу в сервисе по принципу «единого окна», автоматическое планирование рекламных кампаний, а самое главное — возможность покупать гарантированное количество показов «в розницу», но при этом на долгий срок.

Майя Папанова, директор по развитию продаж новых продуктов компании «Дизайнмастер»:

Новая модель закупки необходима прямым клиентам, которым важно планировать рекламную кампанию на два месяца вперёд, рассчитывать её точное количество показов и охват аудитории в конкретный период. Для рекламных агентств приобретение на долгий срок самых востребованных часов — это конкурентное преимущество. Имея в своём арсенале дефицитный рекламный эфир, они всегда смогут предложить своим клиентам лучшую адресную программу и время размещения.

дрон Дизайнмастер Premium.Fix
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