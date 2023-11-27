«Дизайнмастер» запустил продукт для закупки наружной рекламы на долгий срок — Premium.Fix

Компания «Дизайнмастер» запускает Premium.Fix — новый продукт для закупки наружной рекламы на долгий срок. Теперь прямые рекламодатели могут сами выбрать лучшие часы трансляции и выкупить их на два месяца вперед. Он уже доступен с сентября для рекламных агентств и получил положительную оценку с их стороны. Об этом Sostav рассказали представители компании.

Наружная реклама «умнеет» не по годам, а по часам: запустить рекламу, контролировать размещение, анализировать результаты и даже продолжить показывать рекламу аудитории, видевшей её на уличных экранах, в интернете. Всё это возможно в онлайн-сервисе Dron. С помощью сервиса рекламодатели самостоятельно покупают время для трансляции рекламы на уличных экранах города (рекламный эфир): в зависимости от своих задач и бюджета.

За пять лет работы Dron доказал свою эффективность тысячам предпринимателей и занял важное место в рекламном медиасплите: благодаря удобству и оптимальному функционалу, бизнес оптимизировал рекламный бюджет и подход к рекламе, поделилась команда «Дизайнмастера».

В связи с ростом интереса бизнеса к наружной рекламе и дефицитом рекламного инвентаря, появилась необходимость в новом инструменте для гарантированной закупки цифровой наружной рекламы на долгий срок по часам. Команда сервиса Dron разработала принципиально новый продукт для долгосрочного планирования рекламных кампаний с временным таргетом Premium.Fix.

Сервис Dron ориентирован в том числе и на сегмент малого и среднего бизнеса. Он развивает свои продукты с учётом потребностей и возможностей даже небольших предпринимателей. Компания выделила дополнительный отдельный слот на всей сети крупного регионального оператора во избежание дефицита рекламного эфира.

Продукт объединил в себе лучшие возможности программатик-закупки: самостоятельную работу в сервисе по принципу «единого окна», автоматическое планирование рекламных кампаний, а самое главное — возможность покупать гарантированное количество показов «в розницу», но при этом на долгий срок.