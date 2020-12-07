«ДизайнМастер» запустил сервис по продаже наружки с гарантированным числом показов

Компания Дизайнмастер запустила продажу гарантированного эфира на цифровых экранах по фиксированной цене через платформу DRON. Это первый подобный сервис в России, сообщили Sostav в компании.

Егор Крылов, директор отдела маркетинга «Дизайнмастер»: Наша платформа прежде всего для обычных предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые хотят получить максимум эффективности за вложенные деньги. Наружная реклама — это самый охватный канал коммуникации, и мы хотим, чтобы он был доступен любому бизнесу.

Наружная реклама результативна сама по себе и увеличивает эффективность других рекламных каналов. Теперь есть возможность управлять наружкой онлайн. Сотрудники бизнеса могут заранее планировать рекламные кампании и усиливать их за счет размещения наружной рекламы и других каналов привлечения клиентов.

Сервис прост в управлении, для старта кампании не нужен менеджер. В FIX клиент выбирает город, период до 16 дней, цель, на основе которой будет формироваться рекламная кампания, и загружает рекламные сюжеты.

Егор Крылов, директор отдела маркетинга «Дизайнмастер»: Чтобы разместиться на видеоэкранах в любом городе России, нужно буквально 30 минут. Запустить кампанию можно с бюджетом от 1 тыс. руб. Мы сделали сервис открытым и впервые на рынке честно показали цены.

На DRON действует и традиционная система продажи через аукцион по показам и контактам, использующая Wi-Fi-данные о трафике, которые обновляются в режиме реального времени. Клиенту доступна точная медиаотчетность с количеством контактов и показов, чтобы контролировать ход рекламной кампании и настроить ретаргетинг на рекламу в интернете.

DRON — онлайн-сервис размещения наружной рекламы на цифровых экранах. Платформа создана в 2018 году компанией «Дизайнмастер». DRON предназначался для продажи остаточного эфира, но сегодня предлагает клиентам быстро и просто разместить наружную рекламу по контактам или показам за минимальный бюджет и в короткие сроки.