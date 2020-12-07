Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+6
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
07.12.2020 в 11:30

«ДизайнМастер» запустил сервис по продаже наружки с гарантированным числом показов

Разместить рекламу на цифровых экранах можно за 30 минут

8

Компания Дизайнмастер запустила продажу гарантированного эфира на цифровых экранах по фиксированной цене через платформу DRON. Это первый подобный сервис в России, сообщили Sostav в компании.

Егор Крылов, директор отдела маркетинга «Дизайнмастер»:

Наша платформа прежде всего для обычных предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые хотят получить максимум эффективности за вложенные деньги. Наружная реклама — это самый охватный канал коммуникации, и мы хотим, чтобы он был доступен любому бизнесу.

Наружная реклама результативна сама по себе и увеличивает эффективность других рекламных каналов. Теперь есть возможность управлять наружкой онлайн. Сотрудники бизнеса могут заранее планировать рекламные кампании и усиливать их за счет размещения наружной рекламы и других каналов привлечения клиентов.

Сервис прост в управлении, для старта кампании не нужен менеджер. В FIX клиент выбирает город, период до 16 дней, цель, на основе которой будет формироваться рекламная кампания, и загружает рекламные сюжеты.

Егор Крылов, директор отдела маркетинга «Дизайнмастер»:

Чтобы разместиться на видеоэкранах в любом городе России, нужно буквально 30 минут. Запустить кампанию можно с бюджетом от 1 тыс. руб. Мы сделали сервис открытым и впервые на рынке честно показали цены.

На DRON действует и традиционная система продажи через аукцион по показам и контактам, использующая Wi-Fi-данные о трафике, которые обновляются в режиме реального времени. Клиенту доступна точная медиаотчетность с количеством контактов и показов, чтобы контролировать ход рекламной кампании и настроить ретаргетинг на рекламу в интернете.

DRON — онлайн-сервис размещения наружной рекламы на цифровых экранах. Платформа создана в 2018 году компанией «Дизайнмастер». DRON предназначался для продажи остаточного эфира, но сегодня предлагает клиентам быстро и просто разместить наружную рекламу по контактам или показам за минимальный бюджет и в короткие сроки.

дрон Дизайнмастер
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
nonTV
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.