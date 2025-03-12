Дизайн решает: Артемий Лебедев в рекламной кампании автомобиля GAC GS3

В середине 2024 года китайский автоконцерн GAC MOTOR представил новинку для российского рынка — компактный кроссовер GAC GS3. Совместная работа с агентством РОССТ и участие известного дизайнера Артемия Лебедева в рекламной кампании обеспечили рост интереса и продаж на фоне высокой конкуренции. Команда проекта рассказала Sostav, как креативный подход и яркий дизайн меняют правила игры в сегменте.

Что-то на дерзком

Ключевая целевая аудитория — это миллениалы, люди, которые выбирают бренды по ценностям и убеждениям. «Дизайн решает» — та ценность и утверждение, которые объединяют и GS3, и его аудиторию.

Мария Белозерова, креативный групп-хэд РА РОССТ: Автомобиль — это не просто красивая картинка, это и дизайн вождения, когда каждая деталь — про функционал и удобство. Китайские автомобили давно стали синонимом богатой комплектации и большого количества доступных технологий, но с новым GAC GS3 мы хотели акцентировать внимание еще и на ярком, но продуманном дизайне.

Решение

В первой рекламной кампании GAC GS3 лицом модели стал Артемий Лебедев, называемый «дизайнером всея Руси». Как отмечают в агентстве, он максимально подходит как целевой аудитории, ее внутренней молодости, энергии и яркости, так и стильному автомобилю GS3, который в силе «подвинуть» конкурентов.

Реализация

Запуск новой модели кроссовера GAC GS3 сопровождался масштабной рекламной кампанией в различных медиа. Артемий Лебедев с успехом подчеркнул уникальность и яркость дизайна автомобиля. Его участие как символ креативности и новаторства стало гарантом того, что маркетинговая стратегия нашла отклик у целевой аудитории.

Использование релевантного для продукта и целевой аудитории амбассадора — это стратегия, опирающаяся на совпадение фактических и целевых имиджевых характеристик, в нашем случае — дизайнера и автомобиля. Потому рекламный ролик, снятый в рамках кампании — первой для бренда с участием такого масштабного лица — строится на сопоставлении самого Лебедева и автомобиля GAC GS3.

Медиамикс кампании включал в себя телевидение, диджитал, блогеров, наружную рекламу, радио и печатные СМИ. Такой комплексный подход позволил охватить максимально широкую аудиторию с эффективной частотой, сопровождая ее через всю воронку продаж.

Результаты

Юлия Парфенова, аккаунт-директор РА РОССТ: Результаты рекламной кампании оказались достойными как в терминах медиа-KPI, так и в продажах. Примечательным оказалось и то, что смена адаптированного международного креатива новой коммуникацией с Артемием Лебедевым привела к увеличению поисковых запросов с упоминанием GAC GS3 более чем в два раза за первый же день кампании. Это говорит о совсем ином уровне заметности и восприятия рекламы и как следствие — взрывном росте интереса потенциальных покупателей к автомобилю. Благодаря появлению Лебедева в рекламной кампании с июля, рост продаж к июню, по данным компании Автостат, составил 53%.

Рост поисковых запросов

Если сравнивать количество запросов в системах поиска по ключевым словам GS3 с результатами предыдущей недели, то они значительно выросли — на 206%. Наибольшее количество поисковых запросов мы можем отметить с 25 июля, когда на ТВ и диджитал-ресурсах был запущен ролик с Артемием Лебедевым.

График поисковых запросов

Доля поисковых запросов GAC GS3 среди ключевых конкурентов резко выросла на 16 пп. и составляет 29%.

Светлана Наумова, руководитель отдела маркетинга GAC Motor Rus: Продажи GAC GS3 за прошедшие месяцы идут с положительной динамикой. Доля GAC GS3 в сегменте C-SUV — одном из самых востребованных и высококонкурентных на рынке — выросла почти до двух процентов. Такой результат подтверждает высокую эффективность совместной работы GAC Motor Россия, агентства РОССТ и амбассадора модели Артемия Лебедева. Это наглядно демонстрирует важность выверенного позиционирования, умения найти резонанс продукта с целевой аудиторией, через яркие, запоминающиеся образы. Рекламная кампания GAC GS3 с Артемием Лебедевым служит отличным примером эффективного совмещения креативного подхода и профессионального маркетинга.

Артемий Лебедев, амбассадор GAC GS3: Отличная машина, отличная команда, отличный проект, отличные результаты.

Команда проекта

GAC Motor Rus (клиент)

Руководитель отдела маркетинга: Светлана Наумова

Старший менеджер по маркетингу и PR: Анна Бован

РОССТ (агентство)

Аккаунт-директор: Юлия Парфенова

Креативный директор: Екатерина Сычева

Руководитель творческой группы, копирайтер: Мария Белозерова

Руководитель отдела по работе с лидерами мнений: Владислав Соломко

Ведущий арт-директор: Максим Абрамов

Арт-директора (принт): Дмитрий Жуков, Елена Лысенко

Продюсер проекта: Марина Перепелицына

Команда амбассадора:

Амбассадор: Артемий Лебедев

Продюсер: Никита Деменков

Менеджер по рекламе: Диана Новоженина

Личный ассистент: Светлана Кост

Режиссер: Кирилл Новиков

Главный оператор: Анатолий Трофимов

Художник-постановщик: Дмитрий Власов

1-й ассистент: Владимир Поповиченко

Менеджер по производству: Михаил Тулумджан

Локация: Никита Никифоров

Художник по костюмам: Визиблстильсервис

Художник по гриму: Надежда Лукинова

Монтаж: Александр Шатилов

Технический монтаж: Дмитрий Граматкин

Цветокоррекция: Артем Леонов

CG: Семен Берноскуни

Музыка и SFX: Никита Алексеенко

Заграница:

Режиссер: Кирилл Новиков

Главный оператор: Анатолий Трофимов

Художник-постановщик: Дмитрий Власов

1-й ассистент: Владимир Поповиченко

Менеджер по производству: Михаил Тулумджан

Локация: Никита Никифоров

Художник по костюмам: Визиблстильсервис

Художник по гриму: Надежда Лукинова

Монтаж: Александр Шатилов

Технический монтаж: Дмитрий Граматкин

Цветокоррекция: Артем Леонов

CG: Семен Берноскуни

Музыка и SFX: Никита Алексеенко

Руководитель: Иван Степин

Исполнительный продюсер: Алина Кройтер

Продюсер: Карина Штеба

Постпродакшн-продюсер: Екатерина Гусева