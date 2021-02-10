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18+
10.02.2021 в 07:20

Disney закрывает Blue Sky Studios

Мультипликационная студия не пережила пандемию COVID-19

Американская корпорация The Walt Disney Company объявила о закрытии мультипликационной студии Blue Sky Studios, создавшую «Ледниковый период» и «Роботов». Причиной закрытия назвали пандемию COVID-19, сообщает Bloomberg

Компания Disney сильно пострадала из-за пандемии коронавируса COVID-19. Из-за ограничений она была вынуждена закрыть или ограничить посещаемость своих тематических парков и отложить выпуск художественных фильмов в кинотеатрах. Ранее Disney сообщил о сокращении 28 тыс. работников из-за коронавируса.

С учетом того, что Disney также владеет студией Pixar, ей стало невыгодно содержать ещё и Blue Sky, утверждает агентство. Так, процедура по закрытию студии завершится через два месяца, а 450 сотрудников компании будут уволены.

Disney приобрела Blue Sky Studios два года назад в результате сделки по покупке основных активов компании 21st Century Fox. Студия наиболее известна по картинам «Ледниковый период», «Рио», «Хортон», «Эпик» и «Фердинанд». Все проекты студии были успешными. Ранее сообщалось, что компания собирается провести внутреннюю реорганизацию для переориентации выпуска фильмов, сериалов и передач посредством стриминговых сервисов.

Disney Blue Sky Studios
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