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07.08.2019 в 14:45

Disney выпустит поваренную книгу галактики

В ней будут собраны лучшие рецепты межгалактических деликатесов

Twitter

Disney готовит к выпуску кулинарную книгу с межгалактическими рецептами блюд из киноэпопеи «Звездные войны», сообщается в блоге компании.

Рассказ книги ведется от лица одного из персонажей «Звездных войн» — шеф-повара из замка королевы пиратов Строно Таггса, который путешествовал по галактике, собирая рецепты для своей поваренной книги. Однако рецепты будут не вымышленные, по ним действительно можно будет приготовить множество вкусных межгалактических блюд.

Содействие студии Disney в составлении кулинарной книги оказали обозреватель кулинарии Челси Монро-Кассель и автор комиксов Марк Сумерак. Книга выйдет уже в ноябре.

Disney
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