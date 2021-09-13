Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+3
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
13.09.2021 в 08:00

Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмов

Во время пандемии премьеры сперва выходили на стриминговом сервисе кинокомпании

Фильмы кинокомпании Walt Disney до конца этого года будут выходить сначала в кинотеатрах, а затем — на стриминговых сервисах, сообщается в заявлении студии.

Так, мультфильм «Экванто» будет идти только в кино в течение 30 дней. Другие картины производства Disney, среди которых основанные на комиксах Marvel «Вечные» (Eternals, 2021) и «Вестсайдская история» (West Side Story, 2021), станут доступны для подписчиков Disney+ не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката.

После начала пандемии коронавируса Walt Disney начала выпускать некоторые свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. В результате некоторые актеры лишились части гонорара, зависящего от кассовых сборов. Так, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме «Черная вдова», обвинила студию в том, что та лишила ее доходов, и подала иск в суд Лос-Анджелеса. Компания в свою очередь заявили, что Йоханссон пренебрежительно относится к последствиям пандемии.

Ранее сообщалось, что российский офис Walt Disney Co. был готов впервые передать российской медиагруппе эксклюзивные права на свою библиотеку на эфирном ТВ и в интернете. Такое предложение заинтересовало Сбербанк, владеющий 100% онлайн-кинотеатра Okko, и холдинг «Газпром-Медиа». Однако сделка не состоялась из-за закона, ограничивающего иностранное владение сервисами.

Disney Кинотеатр
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Кино
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.