Disney предоставит кинотеатрам эксклюзивное право на прокат фильмов

Фильмы кинокомпании Walt Disney до конца этого года будут выходить сначала в кинотеатрах, а затем — на стриминговых сервисах, сообщается в заявлении студии.

Так, мультфильм «Экванто» будет идти только в кино в течение 30 дней. Другие картины производства Disney, среди которых основанные на комиксах Marvel «Вечные» (Eternals, 2021) и «Вестсайдская история» (West Side Story, 2021), станут доступны для подписчиков Disney+ не ранее, чем через 45 дней после начала кинопроката.

После начала пандемии коронавируса Walt Disney начала выпускать некоторые свои фильмы одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+. В результате некоторые актеры лишились части гонорара, зависящего от кассовых сборов. Так, Скарлетт Йоханссон, сыгравшая главную роль в фильме «Черная вдова», обвинила студию в том, что та лишила ее доходов, и подала иск в суд Лос-Анджелеса. Компания в свою очередь заявили, что Йоханссон пренебрежительно относится к последствиям пандемии.

Ранее сообщалось, что российский офис Walt Disney Co. был готов впервые передать российской медиагруппе эксклюзивные права на свою библиотеку на эфирном ТВ и в интернете. Такое предложение заинтересовало Сбербанк, владеющий 100% онлайн-кинотеатра Okko, и холдинг «Газпром-Медиа». Однако сделка не состоялась из-за закона, ограничивающего иностранное владение сервисами.