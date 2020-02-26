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18+
26.02.2020 в 15:15

Disney и Pixar добавили первого ЛГБТ-персонажа в мультфильм «Вперед»

Девушка-циклоп появится на экране на короткое время, она успеет рассказать о своей идентичности

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Disney Россия/YouTube

Компании Disney и Pixar впервые ввели в свой мультфильм ЛГБТ-персонажа, это будет работающая в полиции девушка-лесбиянка по имени Спектр, пишет издание Yahoo Entertainment. Героиня появится в мультфильме «Вперед» (Onward).

Сюжет картины рассказывает о братьях-эльфах, которые рано лишились отца. На шестнадцатилетие мать дарит им возможность вернуть отца на один день. Однако из-за ошибки тот возвращается в мир лишь отчасти. В самом прямом смысле. Теперь братьям надо найти решение этой проблемы и избежать проклятия.

Спектр будет озвучивать актриса и открытая лесбиянка Лина Уэйте. В России мультик выйдет в прокат 5 марта. Интересно, что когда-то поклонники просили студию сделать первой ЛГБТ-принцессой Эльзу из «Холодного сердца».

Напомним, что недавно греческий шоколадный бренд Lacta, принадлежащий Mondelez International, выпустил новый рекламный ролик в сотрудничестве с агентством Ogilvy Greece. В нем креаторы разрушают стереотипы, сопровождающие жизнь нетрадиционных пар.

ЛГБТ Pixar Disney
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