Маркетинг объединенной компании «Связной | Евросеть» возглавила Юлия Зарипова

Директором по маркетингу компании «Связной | Евросеть» назначена Юлия Зарипова. Ранее она занимала управленческие позиции в сфере электронного ритейла в компаниях «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в холдинге «Объединённые кондитеры».

В новой должности приоритетной задачей для Юлии Зариповой станет разработка маркетинговой стратегии и позиционирования сетей объединенной компании в новых условиях рынка. Также ее деятельность будет направлена на укрепление позиций «Связной | Евросеть» и усиление эффективности маркетинговых коммуникаций.

Юлия Зарипова специализируется в области стратегического и операционного маркетинга, ре-позиционировании брендов, вывода брендов и продуктов на новые рынки, имеет ряд наград в области маркетинга и коммуникаций.

«Знаю Юлю уже довольно давно. Первый раз приглашал ее на работу еще полтора года назад. И рад, что она присоединилась к нашей команде», — подчеркивает Александр Малис, CEO объединенной компании «Связной | Евросеть».