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Маркетинг объединенной компании «Связной | Евросеть» возглавила Юлия Зарипова

13.11.2018 в 09:00

В должности директора по маркетингу она будет отвечать за разработку маркетинговой стратегии компании

Юлия Зарипова

Директором по маркетингу компании «Связной | Евросеть» назначена Юлия Зарипова. Ранее она занимала управленческие позиции в сфере электронного ритейла в компаниях «М.Видео» и «Эльдорадо», а также в холдинге «Объединённые кондитеры».

В новой должности приоритетной задачей для Юлии Зариповой станет разработка маркетинговой стратегии и позиционирования сетей объединенной компании в новых условиях рынка. Также ее деятельность будет направлена на укрепление позиций «Связной | Евросеть» и усиление эффективности маркетинговых коммуникаций.

Юлия Зарипова специализируется в области стратегического и операционного маркетинга, ре-позиционировании брендов, вывода брендов и продуктов на новые рынки, имеет ряд наград в области маркетинга и коммуникаций.

«Знаю Юлю уже довольно давно. Первый раз приглашал ее на работу еще полтора года назад. И рад, что она присоединилась к нашей команде», — подчеркивает Александр Малис, CEO объединенной компании «Связной | Евросеть».

«Цель, которая стоит перед командой объединенной компании Связной | Евросеть, поможет людям открыть новые уникальные возможности и изменить к лучшему их жизнь. Я рада быть причастной к созданию ритейл-опыта нового поколения», — комментирует свое назначение Юлия Зарипова.

Евросеть Связной
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