Департамент маркетинга и коммуникаций «Сбера» возглавил Владислав Крейнин

Владислав Крейнин назначен старшим вице-президентом, директором департамента маркетинга и коммуникаций «Сбера», рассказали Sostav в компании. Он приступит к новым обязанностям с 7 октября.

В новой роли Крейнин объединит функции маркетинга и коммуникаций группы с задачами роста — развития бизнес-моделей, аналитики и продуктовых механик для ускоренного роста бизнеса экосистемы «Сбера».

Крейнин начал свою карьеру в Сбербанке в 2015 году в блоке «Розничный бизнес», где отвечал за развитие сегментных продуктов. В июле 2017 года он был назначен вице-президентом и директором по маркетингу компании. Под его руководством с 2017 года разрабатывался бренд «Сбер».

В 2019 году в экосистеме «Сбера» при активном участии Крейнина было создано рекламное агентство полного цикла «СберМаркетинг» и дано начало развитию рекламного бизнеса «Сбера».

В январе 2020 года Крейнин был назначен вице-президентом, директором по росту бизнеса экосистемы SberX. Также он отвечал за организацию и проведение первой масштабной презентации банка — «СберКонф».

Ранее стало известно, что Виктор Шкипин, руководивший департаментом маркетинга и коммуникаций, решил покинуть компанию по личным причинам.