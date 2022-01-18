БлогерыМеняютЖизни с Didenok Team и фондом «Измени одну жизнь»

В эти новогодние праздники селебрити-агентство DIDENOK TEAM совместно с благотворительным фондом «Измени одну жизнь» запустило акцию по поддержке детей, живущих в детских домах. Команда проекта объединила блогеров с общей аудиторией более 21 млн подписчиков в Instagram, чтобы дать шанс как можно большему количеству детей-сирот обрести семью.

Вместо ежегодных корпоративных подарков команда селебрити-агентства запустила флешмоб добрых дел и призвала к этому своих блогеров и партнёров.

Компания первой перечислила на счёт БФ «Измени одну жизнь» 300 тыс. руб. Этой суммы хватит на съёмку 75 видеоанкет, — коротких фильмов о детях-сиротах, благодаря которым потенциальные родители смогут их увидеть и прийти за ними.

Поддержать акцию и внести пожертвования могут все желающие. После реализации средств каждый благотворитель получит ссылку на видеоанкету ребёнка, которому он помог.

Кирилл Диденок, сооснователь селебрити-агентства Didenok Team: Мы решили сделать доброе дело для детей, которые живут в детских домах, — подопечных фонда «Измени одну жизнь». Для этих детей настоящее чудо и самый настоящий подарок — это семья. И, на наш взгляд, дарить это намного важнее и приятнее, чем мандарины и шампанское.

За первые дни акции было собрано 540 тыс. руб. В мечтах компании и фонда перешагнуть планку в 1 млн руб.

Сбор средств всё ещё продолжается. На данный момент благотворительную акцию поддержали такие знаменитости и блогеры-резиденты Didenok Team, как: Никита Нагорный, Алёна Венум, Влад Соколовский, Арина Данилова, Оля Шелби, Дима Ермузевич, Сёма Ким, Мария OMG, Pararatronov, Софа Купер и Саша Айс, Сергей Халус, Марсело, Влад Глент, Дарья Нагорная, Александр Паук, VikiShow.