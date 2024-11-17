Дэвид Бекхэм снялся в рождественской рекламе кофейного бренда Nespresso

Лицом рождественской кампании кофейного бренда Nespresso стал Дэвид Бэкхем, в рамках которой уже вышел ролик с участием бывшего капитана сборной Англии по футболу.

По сюжету Бэкхем наливает чашку Nespresso из кофемашины Vertuo Creatista и выглядывает в окно. Заметив там грустного снеговика, Дэвид выходит, наряжает его и сооружает футбольные ворота из праздничной гирлянды.

Вратарем, конечно же, становится уже счастливый снеговик. Завершивший карьеру футболиста в 2013 году, Бэкхем красивым ударом забивает ему гол.

Ранее Дэвид Бекхэм заключил контракт с Hugo Boss, в рамках которого будет участвовать в разработке, а также курировать официальные и повседневные коллекции мужской одежды бренда.