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17.11.2024 в 10:38

Дэвид Бекхэм снялся в рождественской рекламе кофейного бренда Nespresso

В трогательном ролике футболист поставил на ворота снеговика и забил ему гол

Лицом рождественской кампании кофейного бренда Nespresso стал Дэвид Бэкхем, в рамках которой уже вышел ролик с участием бывшего капитана сборной Англии по футболу.

По сюжету Бэкхем наливает чашку Nespresso из кофемашины Vertuo Creatista и выглядывает в окно. Заметив там грустного снеговика, Дэвид выходит, наряжает его и сооружает футбольные ворота из праздничной гирлянды.

Вратарем, конечно же, становится уже счастливый снеговик. Завершивший карьеру футболиста в 2013 году, Бэкхем красивым ударом забивает ему гол.

Ранее Дэвид Бекхэм заключил контракт с Hugo Boss, в рамках которого будет участвовать в разработке, а также курировать официальные и повседневные коллекции мужской одежды бренда.

Дэвид Бекхэм Nespresso
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