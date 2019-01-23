Девелоперская группа «Регионы» займётся производством мультфильмов

Девелоперская группа «Регионы» решила заняться выпуском книг и мультфильмов. Первым проектом компании станет анимационная лента по мотивам сказки «Маугли в стране динозавров», сообщает РБК со ссылкой на совладельца группы Амирана Муцоева.

В компании не смогли назвать объем инвестиций в проект, отметив лишь, что основные затраты пришлись на творческую составляющую. Для книги, идея которой принадлежит Муцоеву, был написан оригинальный текст, а персонажи произведения Киплинга были переработаны.

По сюжету, Маугли отправляется в Страну драконов, где растет волшебный цветок маджельба. Он нужен, чтобы спасти Балу, впавшего в забытье. Драконами в итоге оказываются динозавры, населяющие Потерянную долину.

На производство первой анимационной ленты компания планирует потратить $15 млн. К съемкам первой анимационной ленты о Маугли продолжительностью 100−110 минут планируют приступить после того, как будет открыт парк «Остров мечты», инвестором которого является группа. Работа над ним завершится — в течение двух-трех лет.

Сейчас в работе у авторов и художников еще две сказки — о Снежной королеве и Буратино. Книги о них планируется выпустить в течение ближайшего года. Помимо книг по мотивам сказок будут также выпущены комиксы и раскраски. Их планируется продавать в магазинах на территории парка развлечений, а в перспективе и в розничных книжных сетях.