«Нет» конфетам с коньяком и алколеденцам: депутаты просят запретить еду со вкусом алкоголя

В России хотят запретить скрытую рекламу алкоголя в продуктах. Речь, в частности, о леденцах со вкусом вина, чипсах с игристым и сосисках с виски. С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру и ФАС обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный, сообщают «Известия».

Депутат рассказал, что к нему обращаются граждане, встревоженные данной проблемой. Они обеспокоены, что в офлайн-магазинах и интернете стали продаваться товары, содержащие скрытую рекламу алкоголя. Сосиски и газировка со вкусом виски, чипсы со вкусом шампанского, алколеденцы и многие другие товары.

По его мнению, такие товары пагубно воздействуют как на взрослых, лишний раз напоминая им про спиртное, так и на детей, которые могут свободно ее купить.

Гендиректор клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский называет такой маркетинг партизанским. По его словам, применять такие технологии бизнес вынуждают жесткие ограничения в законе о рекламе алкогольной продукции.

Однако представители бизнеса говорят, что крупные и добросовестные компании такие маркетинговые ходы не используют.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. При этом отдельно стоит запретить упоминание алкогольных брендов, полагает он.