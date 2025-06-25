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25.06.2025 в 05:40

«Нет» конфетам с коньяком и алколеденцам: депутаты просят запретить еду со вкусом алкоголя

По их мнению, она является скрытой рекламой спиртного

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В России хотят запретить скрытую рекламу алкоголя в продуктах. Речь, в частности, о леденцах со вкусом вина, чипсах с игристым и сосисках с виски. С соответствующей просьбой в Генпрокуратуру и ФАС обратился зампред комитета Госдумы по безопасности от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный, сообщают «Известия».

Депутат рассказал, что к нему обращаются граждане, встревоженные данной проблемой. Они обеспокоены, что в офлайн-магазинах и интернете стали продаваться товары, содержащие скрытую рекламу алкоголя. Сосиски и газировка со вкусом виски, чипсы со вкусом шампанского, алколеденцы и многие другие товары.

По его мнению, такие товары пагубно воздействуют как на взрослых, лишний раз напоминая им про спиртное, так и на детей, которые могут свободно ее купить.

Гендиректор клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский называет такой маркетинг партизанским. По его словам, применять такие технологии бизнес вынуждают жесткие ограничения в законе о рекламе алкогольной продукции.

Однако представители бизнеса говорят, что крупные и добросовестные компании такие маркетинговые ходы не используют.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. При этом отдельно стоит запретить упоминание алкогольных брендов, полагает он.

Алкоголь
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