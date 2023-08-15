Кирьянов предложил ужесточить санкции в отношении зарубежных исследовательских компаний

Следует расширить законопроект, который касается ограничения иностранцев в исследовании рынка России, заявил председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Об этом сообщают «Известия».

Кирьянов отметил, что нужно сделать так, чтобы данные о продажах продовольственных товаров, фармацевтической продукции не попали полностью на обработку на зарубежных серверах и не формировали далее повестку информационного давления.

«Мое предложение на этой площадки в части законодательного регулирования — это расширить заявленные в проекте нормы, требования и возможные санкции за их нарушение по отношению к зарубежным компаниям или де-факто зарубежным компаниям, как бы они ни назывались, какие бы номиналы ни стояли, как бы они ни перерегистрировались. И обязать их в точности исполнять требования российского законодательства», — сказал он.

По словам Кирьянова, российские компании способны работать с любой аналитикой. Он считает, что западные компании, которые будут перерегистрировать юрлица, надо признать как нежелательные на территории России.

«А те номиналы, на которых будут пытаться перерегистрировать свою деятельность западные компании, вносить в реестр иностранных агентов, в случае если это будет подтверждено проверяющими их деятельность компетентными органами. В данном случае это могут быть ФАС и РКН», — сказал он.

По словам Кирьянова, от будущего закона пытаются уйти такие компании, как Nielsen, IPSOS, GFK, IQVIA и другие. Он сказал, что сейчас они уже запустили процесс «фейковой перерегистрации» для формального соблюдения предложенных норм.

«Расширение санкций необходимо, чтобы не получилось, что де-юре мы их запретили, а они работают, типа у них все русское, никакие они не иностранные», — заключил он.

31 июля в Госдуму был внесён законопроект, который ограничивает деятельность зарубежных исследовательских компаний. В документе прописано, что 80% активов консалтинговых компаний должны принадлежать российским юрлицам, а полученные данные следует обрабатывать только на территории РФ. Им запретят публиковать «недостоверные и дискредитирующие РФ данные», говорится в пояснительной записке.