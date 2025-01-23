Россияне все больше денег хранят на вкладах

По данным финансового маркетплейса «Финуслуги», средний чек одного депозита в 2024-м увеличился почти на 22% — с 411 тыс. руб. в январе до 500 тыс. руб. к концу года. Рост среднего размера вклада отметили крупные российские банки, включая ВТБ, «Почта банк», «Новикомбанк», «Совкомбанк» и «Абсолют банк». Об этом сообщают «Ведомости».

В ВТБ средняя сумма депозита за прошлый год увеличилась на 14,54% — с 502 тыс. до 575 тыс. руб., в «Почта банке» — на 3% до 488 тыс. руб., а в «Абсолют банке» — на 4% почти до 800 тыс. руб. В Совкомбанке средний размер вклада на конец года стал на 6% выше, чем годом ранее, и на 12% выше относительно начала 2023-го. Абсолютных значений в кредитной организации не привели.

Количество вкладов росло еще быстрее, чем их средняя сумма. На платформе «Финуслуги» число вкладов за прошлый год увеличилось в 3,4 раза, тогда как годом ранее показатель вырос в 2,5 раза. В ВТБ количество открытых депозитов в 2024 году увеличилось на 53%, клиенты открыли более 7,7 млн вкладов. В «Совкомбанке» количество вкладчиков выросло на 14%. В «Почта банке» и Промсвязьбанке (ПСБ) клиенты открывали вклады в 1,5 раза чаще.

Однако не везде наблюдался рост среднего чека. Например, в банке «Санкт-Петербург» средняя сумма вклада в 2024 году снизилась на 2% год к году. Но за год физические лица открыли на 39% больше вкладов, что свидетельствует об увеличении числа новых клиентов, готовых размещать средства на небольшие суммы под высокие процентные ставки.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», связывают рост среднего чека с несколькими факторами: увеличением накоплений благодаря капитализации процентов, повышением сберегательной активности населения и ростом уровня доходов. Свою роль сыграла и политика Банка России, который в течение прошлого года последовательно повышал ключевую ставку, стимулируя граждан аккумулировать средства на вкладах для получения высокой доходности.

По словам экспертов, популярными у россиян в 2024 году стали краткосрочные депозиты сроком от трех до шести месяцев, особенно те, которые предлагались с повышенными ставками («депозиты на новые деньги»).