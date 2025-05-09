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09.05.2025 в 10:00

День Победы

Редакция Sostav поздравляет читателей с большим праздником

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Ни одна самая хорошая книга или фильм о войне, ни одни самые точные мемуары неспособны передать и малой доли того, что пережили наши предки за четыре года Великой Отечественной войны. Мы не можем в полной мере осознать масштаб трагедии и масштаб подвига тех, кто воевал, и тех, кто работал в тылу.

Память изменчива — как минимум в деталях. И сохранение воспоминаний о событиях, происходивших так давно, зависит только от нас. Как прежде — от наших родителей.

От нас с вами зависит и сохранение чувства благодарности к тем, кто не выбирал четыре года сражений, преодоления человеческих возможностей и страданий, но прошел через них так, как, наверное, не может никто.

Сегодня мы поздравляем всех читателей Sostav с 80-летием со дня победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И мысленно благодарим всех, кто сделал эту победу возможной.

День Победы 9 мая
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