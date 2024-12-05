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05.12.2024 в 14:43

Булочка и Кефирчик: 8% покупателей «ВкусВилла» называют своих питомцев в честь продуктов

В топ категорий для выбора клички попали растительные продукты и хлебобулочные изделия

К Всемирному дню домашних животных сеть магазинов «ВкусВилл» провела исследование, чтобы выяснить, в честь какой еды покупатели чаще всего называют своих питомцев. Почти каждый десятый выбирает «вкусное» имя для животного.

Ретейлер опросил покупателей и представителей фондов и приютов для бездомных животных. 8% владельцев называют своих питомцев в честь еды. Чаще всего животные носят имя, посвящённое фрукту, ягоде, овощу или сладкой выпечке.

В топ-3 категорий для выбора клички попали растительные продукты, хлебобулочные изделия, сладости и пряности. Самыми популярными именами стали Ириска, Кокос, Килька, Кекс и Булочка. Реже встречаются Шпротик, Абрикос, Гуляш, Зефир и Креветка.

Чаще всего «съедобные» имена связаны с окрасом или внешним видом котов и собак, с памятными историями о появлении питомца в семье.

«ВкусВилл» также разработал Telegram-бота «ВкусьБот», который поможет выбрать уникальное и вкусное имя для питомца. Среди вариантов для котов — Равиоли и Чизкейк, для собак — Пельмешка и Чуррос. Кроме того, «ВкусьБот» предлагает пользователям фотографии животных из приютов с «съедобными» кличками, из которых можно выбрать нового питомца.

Домашние животные ВкусВилл
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