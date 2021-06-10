Дело Юрия Дудя о «пропаганде наркотиков» передано в суд

Юрий Дудь обвиняется в «пропаганде наркотиков» в интернете (часть 1.1 статьи 6.13 КоАП), и теперь дело об административном правонарушении поступило в Зюзинский районный суд Москвы. Заседание по делу еще не назначено, сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

В апреле 2021 года Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты подала жалобу на два интервью Дудя: с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. По заявлению Мизулиной, ряд официальных экспертиз подтвердил наличие пропаганды наркотических веществ в видео журналиста, сообщает ТАСС.

Полиция сообщала, что начала расследование по делу, однако правоохранители не уточняли, на кого именно составили протокол.

Ранее состоялся суд по аналогичному обвинению Моргенштерна, жалобу на треки исполнителя подал экс-депутат Госдумыи член Общественной палаты Дмитрий Носов. Рэпера признали виновным и оштрафовали на 100 тыс. руб.