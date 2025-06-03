Делаем по уму, но живем сердцем: LADA выпустила противоречивый манифест

В середине апреля в телевизионном эфире и на основных цифровых площадках России стартовала юбилейная рекламная кампания LADA, которая объединила автомобили, эпохи и истории. Автором кампании выступило агентство ad.nomad (ex. TBWA\Moscow). Об этом команда агентства рассказала Sostav.

19 апреля 1970 года с конвейера автозавода в Тольятти сошла первая «Копейка», а 19 апреля 2025 началось производство LADA Iskra. Уже 55 лет LADA вместе с россиянами превращает километры в воспоминания, переживая смену эпох, но неизменно сохраняя связь. В юбилейной кампании не хотелось давать пустых обещаний или бросаться нарочито пафосными фразами. Напротив, манифест получился с интонацией теплого разговора по душам:

«Мы — семья на все времена. Мы ныряем в прорубь, чтобы не заболеть. Любим классику, но ищем новое. Знаем, что "нет худа без добра". Плачем от радости. Смеемся от неудач. Отвечаем за слова. Видим старт, где у других финиш. Мы противоречивы. Делаем по уму, но живем сердцем».

Источником вдохновения креативной команды была русская действительность, противоречивая и многогранная. На протяжении месяца работы над сценарием фраза «У меня так было» стала самой популярной в переговорках, чатах и на онлайн-встречах. Присутствие жизни в каждой детали — такая задача стояла перед режиссером и съемочной командой. И, пожалуй, лучшую похвалу продакшену мы услышали еще до монтажа, прямо на съемочной площадке. Во время съемок свадьбы из 70-х мимо проходила пожилая пара, и, задержавшись у сета, женщина тихо сказала мужу: «Как на нашей свадьбе, помнишь?».

Наталия Качарава, директор по стратегии ad.nomad: Очень хотелось сподвигнуть клиента на смелые высказывания — и не только о людях, но и о самом себе. Признаться, что бренд LADA противоречив, и найти культурные причины любви к нему.

Алексей Данько, копирайтер ad.nomad: Стоило нам сформулировать идею «Страны противоречий», как сцены стали возникать сами собой. Часть виньеток так и осталась за кадром, например, мы не сняли историю о дождливом январе и майском снегопаде. Зато сама природа почти дословно реализовала наш замысел — в начале апреля выпало аномальное количество снега. Пусть иногда написанное в сценариях не только снимается, но и сбывается.

Анна Курочкина, директор по маркетингу LADA: Мы запоминаем не автомобили, а ситуации, чувства и эмоции. Именно LADA всегда рядом в такие моменты, поэтому LADA — это личное. О личном, родном и понятном каждому мы и рассказали в юбилейной кампании «Страна противоречий». Наш бренд, как и Россия, живет на стыке логики и эмоций, сочетает в себе противоречия, но остается родным и близким для россиян. Наши автомобили — это не просто техника, а часть жизни, семейная история, символ устойчивости и преемственности.

Состав творческой группы

«Автоваз» (клиент)

Директор по Маркетингу: Анна Курочкина

Заместитель директора-начальник отдела рекламной и коммуникационной стратегии: Ринат Билялов

Руководитель бюро рекламы и коммуникаций: Алексей Шишкин

Руководитель проекта: Мария Банчик

ad.nomad (агентство)

Руководитель креативного отдела: Алена Клепикова

Арт-директор: Инна Николаева

Копирайтер: Алексей Данько

Директор по стратегическому планированию: Наталия Качарава

Управляющий директор: Максим Лапин

Руководитель группы по работе с клиентами: Виктория Уржумова

Старший менеджер по работе с клиентами: Кристина Сидорина