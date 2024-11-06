«Делаем как всегда — быстро и выгодно»

«Сбер» представил рекламную кампанию в поддержку запуска первой экосистемы для автолюбителей — «Территория выгоды и комфорта». Яркий и динамичный видеоролик сняла команда «СберМаркетинга».
В этому году «Сбер» запустил первую экосистему для автолюбителей. На сайте «Территория выгоды и комфорта» можно найти предложения, охватывающие все ключевые сервисы, связанные с авто: подбор машины мечты, онлайн-запись на техобслуживание, оплата платных дорог, безопасная сделка, подписка на авто, каршеринг, а также помощь в приобретении собственного авто и выборе ОСАГО.
Команда «СберМаркетинга» постаралась сделать из рекламного ролика экшен-фильм. По сюжету машина главного героя ломается на дороге, девушка делает резкое заявление. Но проблема решается моментально, ведь «Команда автовыгоды» всегда рядом.
Реклама запущена на радио, а также в форматах диджитал и DOOH.
Команда «Сбера»:
Мы стремимся упростить автолюбителям жизнь в любых ситуациях и поэтому разработали целую экосистему, внутри которой каждый клиент найдет комплексное решение большинства задач, связанных с покупкой и обслуживанием авто, и сможет получать больше удовольствия от вождения.
Команда «СберМаркетинга»:
Мы решили, что про серьезный продукт надо рассказывать с улыбкой. Неожиданные герои приходят на помощь молодой паре — помогают им расстаться… со старой тачкой. Команда автовыгоды, заряженная лучшими продуктами для автомобилистов, буквально за 40 секунд ролика спасает отношения, плюсует к крутости главного героя и четко заявляет, что со «Сбером» всё можно сделать быстро и выгодно.
Состав творческой группы
«Сбер» (клиент)
Исполнительный директор маркетинга «Автоиндустрии»: Ксения Краснобаева
Руководитель направления маркетинга «Автоиндустрии»: Анна Мишенькина
Руководитель ключевых проектов маркетинга «Автоиндустрии»: Елизавета Соловьева
Руководитель проектов маркетинга «Автоиндустрии»: Яна Пономарева
«СберМаркетинг» (агентство)
Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов
Руководитель творческой группы: Алексей Завьялов
Арт-директор: Евгений Гусейнов
Ведущий креатор: Тимур Гадеев
Руководитель съёмочного отдела: Олег Гридасов
Продюсер: Анна Баранова
Режиссер: Сергей Франте
Оператор: Алексей Куприянов
Пост-продакшн продюсер: Яна Белова
Ведущий стратег: Никита Каменев
Руководитель направления клиентского сервиса: Оксана Емец
Руководитель группы клиентского сервиса: Ксения Синельщикова
Руководитель отдела медиапланирования: Мулукаева Марина
Руководитель направления медиапланирования: Степанов Дмитрий
Группа медиапланирования в Digital: Смирнова (Олендская) Юлия, Сперанская Надежда, Федор Орлов