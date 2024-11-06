«Делаем как всегда — быстро и выгодно»

«Сбер» представил рекламную кампанию в поддержку запуска первой экосистемы для автолюбителей — «Территория выгоды и комфорта». Яркий и динамичный видеоролик сняла команда «СберМаркетинга».

В этому году «Сбер» запустил первую экосистему для автолюбителей. На сайте «Территория выгоды и комфорта» можно найти предложения, охватывающие все ключевые сервисы, связанные с авто: подбор машины мечты, онлайн-запись на техобслуживание, оплата платных дорог, безопасная сделка, подписка на авто, каршеринг, а также помощь в приобретении собственного авто и выборе ОСАГО.

Команда «СберМаркетинга» постаралась сделать из рекламного ролика экшен-фильм. По сюжету машина главного героя ломается на дороге, девушка делает резкое заявление. Но проблема решается моментально, ведь «Команда автовыгоды» всегда рядом.

Реклама запущена на радио, а также в форматах диджитал и DOOH.

Команда «Сбера»: Мы стремимся упростить автолюбителям жизнь в любых ситуациях и поэтому разработали целую экосистему, внутри которой каждый клиент найдет комплексное решение большинства задач, связанных с покупкой и обслуживанием авто, и сможет получать больше удовольствия от вождения.

Команда «СберМаркетинга»: Мы решили, что про серьезный продукт надо рассказывать с улыбкой. Неожиданные герои приходят на помощь молодой паре — помогают им расстаться… со старой тачкой. Команда автовыгоды, заряженная лучшими продуктами для автомобилистов, буквально за 40 секунд ролика спасает отношения, плюсует к крутости главного героя и четко заявляет, что со «Сбером» всё можно сделать быстро и выгодно.

Состав творческой группы

«Сбер» (клиент)

Исполнительный директор маркетинга «Автоиндустрии»: Ксения Краснобаева

Руководитель направления маркетинга «Автоиндустрии»: Анна Мишенькина

Руководитель ключевых проектов маркетинга «Автоиндустрии»: Елизавета Соловьева

Руководитель проектов маркетинга «Автоиндустрии»: Яна Пономарева

«СберМаркетинг» (агентство)

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Руководитель творческой группы: Алексей Завьялов

Арт-директор: Евгений Гусейнов

Ведущий креатор: Тимур Гадеев

Руководитель съёмочного отдела: Олег Гридасов

Продюсер: Анна Баранова

Режиссер: Сергей Франте

Оператор: Алексей Куприянов

Пост-продакшн продюсер: Яна Белова

Ведущий стратег: Никита Каменев

Руководитель направления клиентского сервиса: Оксана Емец

Руководитель группы клиентского сервиса: Ксения Синельщикова

Руководитель отдела медиапланирования: Мулукаева Марина

Руководитель направления медиапланирования: Степанов Дмитрий

Группа медиапланирования в Digital: Смирнова (Олендская) Юлия, Сперанская Надежда, Федор Орлов