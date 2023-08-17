Минцифры оценило дефицит разработчиков в России в 500 — 700 тысяч человек

Минцифры оценило дефицит кадров в IT-отрасли в России в 500 — 700 тыс. человек, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства, передаёт Интерфакс.

«Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500−700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли», — сказал министр.

Шадаев подчеркнул, что «потребность в кадрах по-прежнему сохраняется».

«Хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается. На 13% у нас увеличилось количество сотрудников за прошлый год, которые работают в IT-компаниях», — указал Шадаев.

По его словам, сейчас в России в IT-отрасли работают почти 740 тыс. человек.

Кроме того, министр добавил, что российская IT-отрасль растёт и «активно развивается». По данным Шадаева, в 2022 году на 22% вырос объём продаж отечественных IT-решений.

В начале 2021 года дефицит квалифицированных кадров в сфере IT отмечался на уровне 500 тыс. до 1 млн человек в год. По оценкам Минцифры, в 2022 году из России уехали до 10% работников IT-отрасли — около 100 тыс. человек. При этом 80% из них продолжили работать на российские компании в дружественных странах, говорили в ведомстве.

Дефицит кадров в профильной сфере сократился после введения мер поддержки, а по итогам 2022 года количество занятых в IT-отрасли увеличилось на 12% — до 761 тыс.