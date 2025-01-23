Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
23.01.2025 в 11:15

Число DDoS-атак на российские компании выросло на 53% в 2024 году

Самое длительное нападение продолжалось 19 дней

В 2024 году количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 53% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Curator (ранее Qrator Labs). Авторы исследования не раскрывают абсолютных показателей.

Как пишет издание, о среднем количестве атак на одну компанию можно судить по данным Red Security. По оценкам аналитиков сервиса, на 200 клиентов пришлось 68,5 тыс. атак, что в среднем составляет около 340 атак на одну компанию за год.

По данным Curator, по числу атак, которые приводили к отказам в работе сервисов и нарушению работы систем, в 2024 году лидировали финтех (25,8%), электронная коммерция (20,5%) и медиа (13,5%).

В Red Security указали, что в течение прошлого года среди отраслей лидерами по числу DDoS-атак были IT и телеком, промышленность и финансы. К концу четвертого квартала количество подобных инцидентов в этих отраслях снизилось, однако резко возросли атаки на сферу услуг (в 2,9 раза) и медицину (в 2,1 раза).

Максимальная мощность зафиксированной атаки составила 1,14 Тбит/с, что на 65% больше рекорда 2023 года, добавили в Curator. Наиболее длительная DDoS-атака длилась более 463 часов, или 19 дней, тогда как в 2023-м рекорд был всего три дня.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост атак с увеличением числа подключаемых устройств и развитием ботнетов.

кибербезопасность DDoS-атаки
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.