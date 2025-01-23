Число DDoS-атак на российские компании выросло на 53% в 2024 году

В 2024 году количество DDoS-атак на российские компании увеличилось на 53% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчет Curator (ранее Qrator Labs). Авторы исследования не раскрывают абсолютных показателей.

Как пишет издание, о среднем количестве атак на одну компанию можно судить по данным Red Security. По оценкам аналитиков сервиса, на 200 клиентов пришлось 68,5 тыс. атак, что в среднем составляет около 340 атак на одну компанию за год.

По данным Curator, по числу атак, которые приводили к отказам в работе сервисов и нарушению работы систем, в 2024 году лидировали финтех (25,8%), электронная коммерция (20,5%) и медиа (13,5%).

В Red Security указали, что в течение прошлого года среди отраслей лидерами по числу DDoS-атак были IT и телеком, промышленность и финансы. К концу четвертого квартала количество подобных инцидентов в этих отраслях снизилось, однако резко возросли атаки на сферу услуг (в 2,9 раза) и медицину (в 2,1 раза).

Максимальная мощность зафиксированной атаки составила 1,14 Тбит/с, что на 65% больше рекорда 2023 года, добавили в Curator. Наиболее длительная DDoS-атака длилась более 463 часов, или 19 дней, тогда как в 2023-м рекорд был всего три дня.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост атак с увеличением числа подключаемых устройств и развитием ботнетов.