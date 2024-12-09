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09.12.2024 в 11:45

Дарья Свистунова назначена генеральным директором Sidorin Lab

На этом посту она сменила основателя агентства Дмитрия Сидорина

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Дарья Свистунова, Sidorin Lab

С 9 декабря 2024 года генеральным директором агентства по управлению репутацией в сети Sidorin Lab становится Дарья Свистунова, ранее занимавшая должность операционного директора. Об этом Sostav сообщили в компании.

Дарья Свистунова работает в Sidorin Lab с 2015 года. Она начала карьеру в качестве линейного аккаунт-менеджера, затем курировала офис в Дубне, а в 2019 году заняла должность операционного директора. На этой позиции Дарья отвечала за клиентский сервис, управляла производственными и бизнес-процессами, а также руководила запуском новых направлений, в том числе выходом на международный рынок. В качестве эксперта по управлению репутацией она разрабатывала антикризисные стратегии для крупных брендов и проводила корпоративные обучения. В этом году Дарья Свистунова вошла в топ-250 высших руководителей, по версии ИД «Коммерсантъ».

На новой позиции задачами Дарьи станут сохранение лучших практик и кадров, а также реализация важных трансформационных процессов в агентстве.

Дмитрий Сидорин, основатель Sidorin Lab:

Я занимал пост генерального директора со дня основания компании в 2010 году. Мы постоянно росли и 2024 год заканчиваем с ростом выручки на 50%. Сегодня Sidorin Lab — крупная и сложная компания, которой нужно всегда быть начеку. Идеальная роль для меня сейчас — это искать стратегические решения и задавать вектор движения, а Дарья Свистунова — лучший реализатор моих идей. За девять лет работы в компании она доказала, что готова занять пост генерального директора, пройдя путь от менеджера проектов до операционного директора. Пожелаю ей удачи, оставаясь для Sidorin Lab главным стратегом и визионером.

Дарья Свистунова, генеральный директор Sidorin Lab:

Последние девять лет я присутствую при «взрослении» Sidorin Lab. В следующем году нам исполняется 15 лет, и к этой дате мы хотим стать иными. Моя роль на новом посту — поддержать уже происходящие внутри бизнеса трансформационные процессы и при этом сохранить лучших сотрудников, лучшие практики, лучшие разработки и идеи внутри компании. Я думаю, что нас вместе с командой ждут интересные времена и светлое будущее.

Sidorin Lab.
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