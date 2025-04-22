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18+
22.04.2025 в 15:00

Данные всего экономически активного населения России попали в сеть

С начала 2025 года утекли почти 100 млн записей о россиянах

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За последние годы данные всех экономически активных россиян оказались в открытом доступе в результате утечек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин. По его словам, в совокупности все произошедшие утечки позволяют собрать информацию о каждом, кто ведет какую-либо активность в стране.

«Совершенно очевиден факт, что совокупность всех утечек за последние годы, кажется, покрывает абсолютно полно плюс-минус все экономически активное население страны», — заявил Кислицин. Он отметил, что злоумышленники активно используют полученные данные для мошенничества и иных противоправных действий.

По данным F6, только с начала 2025 года зафиксировано 67 случаев крупных утечек данных из российских компаний. Показатель на 28 инцидентов меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Однако общий объем утекших с начала года данных превышает 100 млн записей.

«Очень похоже на население страны», — резюмировал Кислицин.

Ранее в F6 сообщали, что в середине марта в России была выявлена новая схема мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за состоятельных мужчин и предлагают женщинам якобы бесплатное посещение салонов красоты. Отмечалось, что пострадали более 190 человек, а общий ущерб превысил 2,7 млн руб.

Юлия Кловская
Россия утечка данных F6
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