Бренд Epica обратил внутренние ценности в коммуникационную стратегию

В 2020 году Epica запускает новую креативную платформу, разработанную агентством DADA Agency . Большая идея отражает подход команды бренда к своей работе — «Мы делаем, как нравится нам, и надеемся, что это понравится другим».
При разработке новой платформы DADA Agency вдохновили пассионарность, смелость и оригинальность, заложенные в ДНК бренда. По словам команды агентства, Epica действует нестандартно и не ориентируется на конкурентов. «Epica по сути изобрели йогурт на российском рынке заново, предложив прорывные для категории сочетания вкусов и дизайн упаковки», — утверждают в DADA.
Идея платформы — в том, чтобы выпустить эту визионерскую энергию из недр компании и передать её внешней коммуникации Epica.
Валерия Пшениснова, групп бренд-менеджер EPICA:
Ребятам удалось прочувствовать и донести словами то, что команда бренда испытывает по отношению к продукту. На этапе брифинга мы отвечали на вопросы креативной команды о нашем подходе: как мы подбираем ингредиенты, как мы экспериментируем и буквально изобретаем новые вкусы и почему Epica появилась на рынке. Нас спросили: «Почему вы об этом никогда не рассказывали в коммуникации?».
Действительно, почему… Теперь нам не терпится поделиться этим с нашими потребителями и пригласить их к диалогу в рамках новой креативной платформы.
Платформа рассказывает, что Epica делает всё только так, как нравится, а потому продукция, вполне вероятно, придется по вкусу большинству потребителей. Теперь и в своей коммуникации Epica отстраивается от привычных кодов йогуртовой индустрии.
Парамон Парфёнов, креативный директор DADA Agency:
На наш взгляд, именно в рамках такой стратегии и нужно рассказывать о нетривиальном подходе EPICA к продукту, который отличает бренд от конкурентов. На этапе брифинга мы вдохновились не только самой задачей, но и рассказами команды бренда о том, как они создают свой продукт. Это йогурт, сделанный по-другому, с огнем в глазах и именно так, как нравится. Осталось только рассказать об этом так, как нравится. Что мы и сделаем в нашей коммуникации. В первом флайте начнем с раскрытия философии «Как нам нравится» с точки зрения подхода команды к делу, расскажем, как именно им нравится делать йогурт, а дальше раскроем и другие грани платформы, плюс расскажем, как EPICA нравится потребителям.
DADA Agency также обновили соцсети бренда, разработали стратегию и гайдлайны для Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Первые посты направлены на ознакомление подписчиков с философией и командой бренда, а также на погружение в ценности Epica.
В течение года Epica планирует выпустить ещё несколько проектов, в которых с разных сторон будет рассказывать о своем подходе: как в формате монолога, так и в разговоре с потребителями.
Вот первый ролик, снятый в рамках новой платформы Epica:
Состав творческой группы:
Epica
Елена Русанова — маркетинг-директор
Валерия Пшениснова— групп-бренд-менеджер
Анна Королева — старший бренд-менеджер
Полина Потафеева — младший бренд-менеджер
Парамон Парфенов — креативный директор
Ксения Тычинская — аккаунт-директор
Мария Сырокваш — аккаунт-менеджер
Кирилл Ермошин — руководитель творческой группы
Наталия Бенивская — арт-директор
Виталина Тоненькова — копирайтер
Fetish Film
Кортни Филлипс — режиссер
Женя Козлов, Леша Андреев — операторы
Антонина Копылова — продюсер
Анна Копылова — продакшен-координатор
Анна Толстунова — художник-постановщик
Юлиана Инюшева и ШБ Визибл — костюмы
Слава Аратов — фуд-стилист
Тимофей Носков — кастинг
Коля Иванов — монтаж
Hectic Electric — пост-продакшн студия
Mujuce Роман Литвинов — музыка