Бренд Epica обратил внутренние ценности в коммуникационную стратегию

В 2020 году Epica запускает новую креативную платформу, разработанную агентством DADA Agency . Большая идея отражает подход команды бренда к своей работе — «Мы делаем, как нравится нам, и надеемся, что это понравится другим».

При разработке новой платформы DADA Agency вдохновили пассионарность, смелость и оригинальность, заложенные в ДНК бренда. По словам команды агентства, Epica действует нестандартно и не ориентируется на конкурентов. «Epica по сути изобрели йогурт на российском рынке заново, предложив прорывные для категории сочетания вкусов и дизайн упаковки», — утверждают в DADA.

Идея платформы — в том, чтобы выпустить эту визионерскую энергию из недр компании и передать её внешней коммуникации Epica.

Валерия Пшениснова, групп бренд-менеджер EPICA: Ребятам удалось прочувствовать и донести словами то, что команда бренда испытывает по отношению к продукту. На этапе брифинга мы отвечали на вопросы креативной команды о нашем подходе: как мы подбираем ингредиенты, как мы экспериментируем и буквально изобретаем новые вкусы и почему Epica появилась на рынке. Нас спросили: «Почему вы об этом никогда не рассказывали в коммуникации?». Действительно, почему… Теперь нам не терпится поделиться этим с нашими потребителями и пригласить их к диалогу в рамках новой креативной платформы.

Платформа рассказывает, что Epica делает всё только так, как нравится, а потому продукция, вполне вероятно, придется по вкусу большинству потребителей. Теперь и в своей коммуникации Epica отстраивается от привычных кодов йогуртовой индустрии.

Парамон Парфёнов, креативный директор DADA Agency: На наш взгляд, именно в рамках такой стратегии и нужно рассказывать о нетривиальном подходе EPICA к продукту, который отличает бренд от конкурентов. На этапе брифинга мы вдохновились не только самой задачей, но и рассказами команды бренда о том, как они создают свой продукт. Это йогурт, сделанный по-другому, с огнем в глазах и именно так, как нравится. Осталось только рассказать об этом так, как нравится. Что мы и сделаем в нашей коммуникации. В первом флайте начнем с раскрытия философии «Как нам нравится» с точки зрения подхода команды к делу, расскажем, как именно им нравится делать йогурт, а дальше раскроем и другие грани платформы, плюс расскажем, как EPICA нравится потребителям.

DADA Agency также обновили соцсети бренда, разработали стратегию и гайдлайны для Instagram, Facebook и «ВКонтакте». Первые посты направлены на ознакомление подписчиков с философией и командой бренда, а также на погружение в ценности Epica.

В течение года Epica планирует выпустить ещё несколько проектов, в которых с разных сторон будет рассказывать о своем подходе: как в формате монолога, так и в разговоре с потребителями.

Вот первый ролик, снятый в рамках новой платформы Epica:

Состав творческой группы:

Epica

Елена Русанова — маркетинг-директор

Валерия Пшениснова— групп-бренд-менеджер

Анна Королева — старший бренд-менеджер

Полина Потафеева — младший бренд-менеджер

DADA Agency

Парамон Парфенов — креативный директор

Ксения Тычинская — аккаунт-директор

Мария Сырокваш — аккаунт-менеджер

Кирилл Ермошин — руководитель творческой группы

Наталия Бенивская — арт-директор

Виталина Тоненькова — копирайтер

Fetish Film

Кортни Филлипс — режиссер

Женя Козлов, Леша Андреев — операторы

Антонина Копылова — продюсер

Анна Копылова — продакшен-координатор

Анна Толстунова — художник-постановщик

Юлиана Инюшева и ШБ Визибл — костюмы

Слава Аратов — фуд-стилист

Тимофей Носков — кастинг

Коля Иванов — монтаж

Hectic Electric — пост-продакшн студия

Mujuce Роман Литвинов — музыка