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18+
14.11.2023 в 17:03

Tesla запретила покупателям пикапов Cybertruck перепродавать их в течение года

Такой пункт включён в контракт на приобретение автомобилей

Покупатели электрических пикапов Cybertruck не смогут перепродать их в течение первого года после приобретения. Иначе им грозит штраф в размере $50 тыс. Такой пункт Tesla включила в соглашение о покупке. На это обратил внимание Business Insider.

$50 тыс. компания может потребовать с клиента через суд в качестве неустойки. Также владелец автомобиля может лишиться всей суммы, полученной в качестве вознаграждения от перепродажи машины, или попасть в «чёрный» список Tesla.

«Вы обязуетесь не продавать транспортное средство в течение первого года после даты поставки вашего автомобиля», — говорится в договоре о покупке.

Если у обладателя Cybertruck есть веская причина продать машину, ему надо будет уведомить об этом Tesla. Компания может одобрить продажу и при этом будет иметь первоочередное право на выкуп машины со скидкой в 25 центов за пройденную милю и компенсацией износа автомобиля. Если Tesla не захочет приобретать Cybertruck, компания может позволить покупателю продать его кому-то другому.

Электрический пикап Cybertruck с футуристическим дизайном презентовали ещё в 2019 году. Tesla получила 200 тыс. предзаказов на новый автомобиль. Продажи машины должны стартовать 30 ноября этого года.

Tesla Договор Cybertruck
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