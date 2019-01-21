Crocus TV будет размещать рекламные ролики на плазменных экранах РЖД

Аудитория железнодорожной рекламы остается по-прежнему одной из самых массовых: учитывая так называемую «маятниковую миграцию», через вокзалы круглогодично идет постоянный пассажиропоток более полумиллиарда пассажиров.

По словам представителя агентства, для рекламных кампаний мониторы в электропоездах привлекательны тем, что на одной поверхности размещается до 20−30 рекламодателей одновременно. Пассажиры позитивно воспринимают информационный носитель, ведь он дает возможность скоротать время в дороге.

«Живая картинка», яркие цвета, динамичная подача рекламы между познавательным и информационным содержанием привлекают внимание. Если добавить циклическую повторяемость через 3−5 минут, то гарантия того, что информационный ролик увидит весь пассажиропоток, обеспечена.

Пассажиропоток на пригородных пассажирских электропоездах по территории следования: