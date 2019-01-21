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21.01.2019 в 18:25

Crocus TV будет размещать рекламные ролики на плазменных экранах РЖД

Crocus Media приступила к продажам рекламных возможностей в электропоездах по направлениям Москва — Тверь и Санкт-Петербург — Тверь

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Аудитория железнодорожной рекламы остается по-прежнему одной из самых массовых: учитывая так называемую «маятниковую миграцию», через вокзалы круглогодично идет постоянный пассажиропоток более полумиллиарда пассажиров.

По словам представителя агентства, для рекламных кампаний мониторы в электропоездах привлекательны тем, что на одной поверхности размещается до 20−30 рекламодателей одновременно. Пассажиры позитивно воспринимают информационный носитель, ведь он дает возможность скоротать время в дороге.

«Живая картинка», яркие цвета, динамичная подача рекламы между познавательным и информационным содержанием привлекают внимание. Если добавить циклическую повторяемость через 3−5 минут, то гарантия того, что информационный ролик увидит весь пассажиропоток, обеспечена.

Пассажиропоток на пригородных пассажирских электропоездах по территории следования:

  • Москва — Тверь 7 405 262 человек в месяц
  • Санкт-Петербург — Тверь 1 484 895 человек в месяц.
Crocus-TV Crocus Media
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