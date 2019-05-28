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28.05.2019 в 17:35

Crocus Media осуществляет медийную поддержку хоккейного клуба «Спартак»

«Спартак» надеется с помощью сотрудничества расширить свою аудиторию

У рекламодателей появилась возможность найти свою аудиторию среди любителей спортивных матчей — теперь Crocus Media является эксклюзивным партнером и осуществляет медийную поддержку хоккейного клуба «Спартак».

Crocus Media — партнер хоккейного «Спартак», осуществляющий медийную поддержку клуба. Возможности Сrocus Media постоянно расширяются, и в настоящее время компания является самой быстрорастущей в сегменте indoor.

С момента основания КХЛ московский «Спартак» считается полноправным членом сильнейшей Лиги Европы. За свою более чем 70-летнюю историю клуб стал обладателем многих престижных наград, а география болельщиков команды охватывает практически весь мир. Сотрудничество с Crocus Media открывает для «Спартака» огромные возможности в постоянно меняющемся информационном пространстве и позволит максимально расширить аудиторию поклонников легендарного столичного клуба.

Crocus TV размещает indoor-рекламу на 2650 дисплеях на территории деловых и торговых центров, выставочных комплексов и ресторанов премиум-класса. Видеоконтент транслируется на территории 650 объектов Москвы, Санкт-Петербурга, Дубаи, Казани, Краснодара и Сочи. Ежемесячный охват канала превышает 20 млн человек.

ХК Спартак Crocus Media
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