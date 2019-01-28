Condé Nast International запускает международное медиа для деловых СМИ

Condé Nast International запускает международное издание Vogue Business. Первое централизованно разрабатываемое глобальное издание ИД будет выходить под руководством Лорен Индвик.

Несмотря на то, что Vogue Business носит имя Vogue, оно будет представлять собой отдельную организацию с независимой редакционной группой и штаб-квартирой в Лондоне. Издание будет освещать пересечение моды и смежных отраслей — в первую очередь технологий, движущей силы перемен в модном бизнесе.

Вольфганг Блау, президент Condé Nast International: «В условиях консолидации средств массовой информации запуск нового глобального издания редкость. Никто другой в мире не нанимает столько журналистов в области моды в стольких точках мира, как мы. Наша глобальная сеть журналистов, онлайн редакторов и ресечеров, погруженных в актуальные модные тенденции на всех обитаемых континентах, дает команде Vogue Business доступ к беспрецедентной глубине знаний, от местных трендов дизайна до изменений в производстве, обучении, технологиях и дистрибьюции».

Vogue Business будет выходить под руководством Лорен Индвик, опытной журналистки в области моды и бизнеса, а также бывшего главного редактора Fashionista.com. В течение последних двух лет она возглавляла лондонскую группу новостей и редакторов Vogue International, сотрудничая с командами Vogue по всему миру.