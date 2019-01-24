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24.01.2019 в 09:55

Conde Nast переведет онлайн-версии своих журналов на платную подписку

Vogue, GQ, Bon Appеtit и Glamour в течение года перейдут на paywalls

Depositphotos

Conde Nast, издающий журналы Vogue, GQ, Glamour, AD, Tatler и др., до конца года ограничит доступ к электронным версиям всех своих журналов, сделав их доступными по платной подписке, сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас у Conde Nast всего 3 журнала имеют ограничения: The New Yorker, Vanity Fair и Wired. На сайтах журналов для чтения доступно только четыре статьи в месяц, остальные можно открыть, оформив подписку.

Теперь компания планирует построить цифровой подписной бизнес вокруг других своих названий, включая Vogue, GQ, Bon Appеtit и Glamour. Это позволит журналам генерировать прочие доходы, помимо рекламы.

На схему платной подписки paywalls переходят многие журналы, но это не приведет к уменьшению числа подписчиков, уверены в издательском доме. Так, Wired и Vanity Fair, ограничившие доступ к своим материалам в прошлом году, имеют 900 тыс. и 1,2 млн платных подписчиков соответственно. А The New Yorker, начавший предоставлять платный доступ к онлайн-материалам в ноябре 2014 года, в 2018 году получил выручку от подписки в размере $115 млн против $68 млн в 2015 году.

Conde Nast
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