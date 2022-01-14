Водитель такси с синдромом Туретта стал главным героем новой рекламы Colgate

Бренд Colgate-Palmolive в Филиппинах представил продолжение кампании #SmileStrong — она направлена на продвижение инклюзии через создание «будущего, в котором все улыбаются и имеют смелость действовать, несмотря на все трудности». Главным героем ролика от агентства Red Fuse стал Марлон Фуэнтес — водитель такси с синдромом Туретта, из-за которого у человека наблюдаются двигательные тики.

В видео представлена история человеческого подвига: Марлон Фуэнтес поделился, как ему удаётся работать в условиях ограничений физических возможностей, а также бороться с общественными предрассудками.

Непроизвольные резкие движения водителя могут вызвать негативную реакцию у клиентов из-за незнания их причины совершения. Но всё меняется, стоит только герою с улыбкой рассказать о своём синдроме.

Как отметили креаторы, кризисная пандемийная ситуация на Филиппинах нанесла большой ущерб чувству единства нации и местным сообществам. Поэтому сейчас брендам необходимо усилить трансляцию оптимистичных месседжей, чтобы пользователи умели находить повод для улыбки даже в самое сложное время.

В предыщем короткометражном фильме кампании снялась Брина Максино — учительница с синдромом Дауна.

Перед лицом стихийных бедствий, насильственных конфликтов, бедности и ряда глубоко укоренившихся социальных проблем «стойкость» филиппинцев считалась врождённой чертой характера.

Colgate в рамках промо решил прославить мужество и внутреннюю силу населения, а также показать положительный эффект от работы «оптимизма в действии».