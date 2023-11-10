«Миру нужно больше Санта-Клаусов»: Coca-Cola сняла рождественский ролик о добрых поступках

Британская Coca-Cola запустила рождественскую кампанию «The World Needs More Santas» («Миру нужно больше Санта-Клаусов»).

На кадрах показан город, по улицам которого ходят сотни Санта-Клаусов. В течение фильма мы видим, как Санта помогает и поддерживает других, занимаясь обычными вещами: ездит на метро, качает «железо», катается на скейтборде и готовит подарки к Рождеству.

В ролике образ Санта-Клауса представлен как символ доброты, щедрости и благожелательности. Кульминация ролика позывает, что душе, того, кто помогал другим и был с ним добр есть «внутренний Санта».

Ролик создан творческой группой Open X и Stink Films Traktor. В кампании была использована композиция Celeste's «I Could Be Santa Claus».