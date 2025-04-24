Бывший бренд-директор компании «Самолет Плюс» стал CMO Calltouch

Константин Кириллов назначен на должность Chief Marketing Officer (CMO) платформы омниканального маркетинга Calltouch (входит в «Ростелеком»), сообщили Sostav в компании. До этого эксперт занимал позицию бренд-директора в компании «Самолет Плюс» (входит в ГК «Самолет»).

В новой роли Константину предстоит усилить позиционирование Calltouch и обновить коммуникационную стратегию бренда.

Эксперт имеет почти 20-летний опыт в сфере маркетинга, специализируется на построении коммуникационных стратегий и управлении креативными командами. Ранее Константин работал в таких компаниях, как IWILL, ADV Group и ГК «Самолет».

Результатом его работы в «Самолет Плюс» стало лидерство компании среди агентств недвижимости и попадание в первую четверку сервисов по узнаваемости. У «Самолет Плюс» этот показатель достиг 33% среди целевой аудитории.

Артур Саркисян, CEO Calltouch: Мы рады приветствовать Константина в нашей команде. Его уникальный опыт работы как на стороне рекламных агентств, так и на стороне клиента позволит нам лучше понимать потребности бизнеса и предлагать решения, отвечающие их запросам. Уверен, что под руководством Константина маркетинговое направление Calltouch выйдет на новый уровень.