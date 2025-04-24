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18+
24.04.2025 в 13:44

Бывший бренд-директор компании «Самолет Плюс» стал CMO Calltouch

Константин Кириллов возглавил маркетинговое направление платформы

Константин Кириллов

Константин Кириллов назначен на должность Chief Marketing Officer (CMO) платформы омниканального маркетинга Calltouch (входит в «Ростелеком»), сообщили Sostav в компании. До этого эксперт занимал позицию бренд-директора в компании «Самолет Плюс» (входит в ГК «Самолет»).

В новой роли Константину предстоит усилить позиционирование Calltouch и обновить коммуникационную стратегию бренда.

Эксперт имеет почти 20-летний опыт в сфере маркетинга, специализируется на построении коммуникационных стратегий и управлении креативными командами. Ранее Константин работал в таких компаниях, как IWILL, ADV Group и ГК «Самолет».

Результатом его работы в «Самолет Плюс» стало лидерство компании среди агентств недвижимости и попадание в первую четверку сервисов по узнаваемости. У «Самолет Плюс» этот показатель достиг 33% среди целевой аудитории.

Артур Саркисян, CEO Calltouch:

Мы рады приветствовать Константина в нашей команде. Его уникальный опыт работы как на стороне рекламных агентств, так и на стороне клиента позволит нам лучше понимать потребности бизнеса и предлагать решения, отвечающие их запросам. Уверен, что под руководством Константина маркетинговое направление Calltouch выйдет на новый уровень.

Константин Кириллов, CMO Calltouch:

Переход в Calltouch для меня — это возможность применить накопленный опыт в новой сфере. MarTech привлекает меня перспективой повышать эффективность бизнеса через конкретные метрики. В современных экономических реалиях эксперименты без гарантированного результата — непозволительная роскошь. В этих условиях ключевым запросом рынка становится прозрачность и конкретный ROI. Бизнесу нужны проверенные решения и понятная аналитика, что и предлагает Calltouch.

В управлении командой я придерживаюсь принципов достаточной автономности, создания комфортной рабочей среды и открытой коммуникации. Нам вместе предстоит делать очень интересные вещи.

Calltouch CMO самолет плюс кадры 2025 Константин Кириллов
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