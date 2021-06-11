Clubhouse теряет популярность в России

Социальная сеть Clubhouse покинула сотню самых скачиваемых российских приложений на iOS, тогда как еще в феврале она возглавляла рейтинг на этой платформе. Запущенная месяц назад версия приложения на ОС Android также не пользуется особой популярностью, пишут «Известия» со ссылкой на данные сервиса аналитики App Annie.

Приложение Clubhouse появилось весной 2020 года, но изначально только для iOS. Сервис позволяет общаться в аудиочатах. Зарегистрироваться в приложении можно при наличии приглашения от пользователя соцсети. Бурный приток пользователей в соцсеть произошел в феврале — начале марта за счет приглашения на площадку статусных спикеров: знаменитостей, бизнесменов, ученых. Они выступали с лекциями, отвечали на вопросы и взаимодействовали с публикой.

Сейчас количество тех, кто регулярно пользуется Clubhouse, снизилось как минимум в два раза, до 50 тыс. человек, предполагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Эксперт связывает спад популярности приложения с недостатком интересного для пользователей контента.

Аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян отмечает, что маркетинг многих продуктов, в том числе и Clubhouse, строится на основе идеи «вы что-то пропустите». Проблема такого маркетинга заключается в том, что он не может поддерживать постоянный высокий интерес к раскручиваемому сервису. Никаких прямых инструментов монетизации Clubhouse долгое время не было, и сейчас они находятся в зачаточном состоянии. Соответственно, когда у создателей контента нет финансового интереса находиться на платформе, они рано или поздно уйдут, считает аналитик.