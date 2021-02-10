«Элитный досуг для состоятельных господ»: что такое Clubhouse и нужно ли брендам туда идти

Clubhouse — новая соцсеть, построенная на голосовых чатах. Ее запустили в марте 2020 года бывшие сотрудники Google Пол Дэвидсон и Рохан Сет. Меньше чем за год площадка смогла привлечь более 2 млн пользователей (учитывая, что в нее не так-то просто попасть!) и была оценена в $1 млрд. Сейчас в аудиочатах дают интервью Илон Маск и Марк Цукерберг, а инвайты в приложение продают по цене до $800 за штуку. Почему эта соцсеть стала так популярна и что она может предложить маркетологам и брендам, Sostav спросил у представителей индустрии.

Конференции, подкасты и тусовка в одном приложении

Основа Clubhouse — голосовые чаты. Пользователи могут заходить в «комнаты» по интересам, слушать спикеров и участвовать в беседе с помощью «поднятия» руки. Clubhouse похож на Zoom, только без видео и с возможностью подключиться к любой беседе (правда, есть ограничение — в одном чате могут находиться до 5 тыс. человек). В Clubhouse есть что-то от радио, подкастов, конференций, прямых эфиров и тусовок.

Полина Мякишева, руководитель направления инфлюенс-маркетинга, Fistashki : Мы с коллегами, не сговариваясь, пришли к мысли, что приложение работает как «аудиотиндер»: вводишь интересы и получаешь общение с живым человеком в аудиоформате.

Самый популярный способ попасть в Clubhouse — получить инвайт (приглашение) от другого пользователя. Количество таких инвайтов ограничено, что создает ощущение «закрытого клуба» — этакий «элитный досуг для состоятельных господ с iPhone», отмечает Мякишева. Кроме этого, беседы в чатах не записываются, что также повышает ценность нахождения «здесь и сейчас».

Кристина Адамович, Senior Experience Strategist Digitas Moscow : Основная уникальность формата — это возможность живого общения, по которому так истосковались люди, находясь на самоизоляции. Вход по приглашениям (закрытый клуб), возможность зайти и принять участие в любой беседе даже с селебрити (горизонтальные связи), серфинг по комнатам и выбор самой интересной (прямо как на вечеринке в офлайне) и все это в реальном времени.

Приложение (если у вас уже есть инвайт) не создает лишних барьеров к общению — не нужно регистрироваться на конференцию, получать подтверждение на почту, смс на телефон и потом еще годы спама, отмечает Мякишева, Fistashki. «Ты просто заходишь туда, где тебе нравится, и чувствуешь себя как в коворкинге с лучшими из коллег».

По мнению Алексея Парфуна, директора по развитию бизнеса AG Deltaplan , приложение скорее напоминает «базар»: «шум, гам, а что происходит — непонятно». «На днях слушал обсуждение в чате «зачем вообще нужен Герман Клименко», причем, судя по всему, с участием Германа. Много думал после, зачем оно мне было надо», — рассуждает топ-менеджер Deltaplan.

Любовь и ненависть к войсам

«На первый взгляд удивительно, что в мире, где голосовые сообщения считаются признаком дурного вкуса, самой хайповой новой платформой стал сервис, построенный на голосе», — размышляет Иван Дергачев, The Clients . При этом, по мнению Дергачева, это очень закономерно.

Сервис мягко запустился весной прошлого года в tech-тусовке. Людям, ошалевшим от локдауна, не хватало человеческого, живого, эмоционального общения — и новая платформа хорошо решала эту задачу.

Приложение стало в некотором виде антитезой надоевшему Zoom: «Здесь не надо сидеть на стуле, не надо наводить марафет, ставить свет. В Clubhouse можно участвовать в панели о перформансе и мартехе, не отвлекаясь от уборки за своей собакой где-то в парке», — рассуждает Дергачев. Кроме этого, соцсеть ставит на передний план твои личные качества, а не картинку в соцсетях.

Иван Дергачев, креативный директор и партнер The Clients: В Instagram твой ресурс — умение подмечать и создавать красоту. В TikTok — креативность и самоирония. В Twitter — чувство юмора и точность мысли. И во всех этих сетях можно чего-то добиться репостами, повторениями, ресайклом чужого контента. А в Clubhouse ты вдруг остаешься один на один с аудиторией, а единственное мерило — интересный ли ты собеседник.



Но у такого формата есть и свои минусы. «Это безумный time sink («пожиратель времени» — прим. Sostav). Дискуссия может разгореться из ничего, а через пять часов тебе жалко покидать ее раньше остальных. С рабочим временем эта история мало совместима», — отмечает Дергачев.

Аудиоформат в принципе подходит не всем. Если подкаст еще может удержать внимание, то в Clubhouse придется сильно концентрироваться, ведь идет живая беседа большого количества человек, указывает Полина Мякишева, Fistashki. Во время чьей-то речи обязательно захочется зафолловить спикеров и не потерять нить обсуждения: тут нет запланированного сторителлинга как на конференции и нужно быть вовлеченным, чтобы не выпасть.

Нетворкинг для уставших маркетологов

Для маркетологов Clubhouse в первую очередь про нетворкинг. Можно обсудить проекты, обменяться опытом с коллегами из России и других стран. Популярные комнаты часто ведут хорошие специалисты, у которых можно научиться чему-то, узнать последние новости рынка или найти новые инсайты.

Альберт Усманов, директор по цифровому маркетингу S8.Capital : Если не тратить время на смешные каналы, то вполне реально послушать крутые лекции и дискуссии наших и западных маркетологов, а также обсудить с ними услышанное, найти нового работодателя или партнеров.

Clubhouse также может быть полезен для продвижения b2b-продуктов и всяческих продаж. «При мне кто-то из аудитории задал вопрос спикерам и его быстро «увели в личку», чтобы проконсультировать и, думаю, попробовать продать свои услуги», — отмечает Мякишева.

Полина Мякишева, руководитель направления инфлюенс-маркетинга, Fistashki: Спрос на аудиоконтент последнее время только растет, ведь это удобно для аудитории, поэтому сюда приходят разработчики. Сюда же приходят и маркетологи за новыми аудиториями, форматами взаимодействия и улучшенными показателями вовлеченности. Мы устаем смотреть в экран, но все еще хотим поговорить, обменяться опытом, прокачаться профессионально.

В Clubhouse уже появились хантеры, которые аккуратно присматриваются к кадрам. Так что активность в соцсети может помочь с поиском новой работы, отмечает Антон Ангел, SMM-директор агентства Blacklight .

Площадка для брендов с вайбом Илона Маска

Новые платформы всегда демонстрируют более высокие показатели вовлеченности и низкую стоимость входа, отмечает Альберт Усманов, S8 Capital. По его мнению, социальная сеть подойдет брендам, которые умеют объяснять ценность своего продукта через аудиоформаты. Такие бизнесы с активной аудиторией сейчас находятся в выигрышном положении — они могут быстро проверить платформу и понять, имеет ли смысл инвестировать в нее в будущем.

В Co-Operation отмечают, что с нового года компании все чаще обращаются с запросом на присутствие в малоизвестных социальных сетях, создание контента там, где, казалось бы, «нечего ловить». Поэтому новые форматы площадок — востребованная история, уверены в агентстве.

Екатерина Смольянова, сооснователь коммуникационного агентства Co-Operation: Площадка для круглых столов в режиме онлайн, с приятным интерфейсом, отдающим свежестью илонмаск-вайба, — это то, что нужно! Онлайн-стул Цукерберга еще нагрет, поэтому стоит торопиться: чем быстрее бренды попробуют такой формат, тем круче они будут выглядеть в глазах конкурентов (как минимум).

В Clubhouse бренды смогут создавать свои тематические клубные дома, организовывать паблик-токи, круглые столы, презентации и онлайн-подкасты, делать интеграции с амбассадорами. В The Clients уверены, что на какое-то время соцсеть станет главной площадкой для ивентов. «То, что там будут проходить какие-нибудь панели Канн или G8, можно практически гарантировать», — уверен Дергачев.

Что дальше

Несмотря на то, что Clubhouse появился практически год назад, массовую известность он приобрел недавно, после твита Илона Маска. Сохранит ли соцсеть свою популярность, будет зависеть от разработчиков и маркетологов площадки, их стратегии развития и адаптации к особенностям рынков, отмечает Екатерина Смольянова, Co-Operation. Кристина Адамович, Digitas Moscow, уверена, что ситуация в каждой стране будет складываться по-разному.

Кристина Адамович, Senior Experience Strategist, Digitas Moscow: Как мы помним, Twitter очень популярен в США, а в России не зашел. В Китае Clubhouse стал настолько популярен, что его на днях заблокировали. Посмотрим, приживется ли он у нас, но поскольку в России любят разговорный жанр, то шансы точно есть.

Хайп, как и приличная часть аудитории, уйдет через несколько месяцев, но часть людей в Clubhouse в любом случае останется, считает Антон Ангел, Blacklight. Это как раз те, для кого такой формат соцсети станет удобным местом для нетворкинга и общения.

Полина Мякишева также считает, что хайп вокруг платформы пройдет, и она останется «нишевым инструментом не для всех». По мнению Мякишевой, соцсеть может постигнуть судьба Periscope — приложение было запущено в марте 2015 года и уже через четыре месяца насчитывало 10 млн зарегистрированных пользователей. Сейчас же про него практически не слышно.

Полина Мякишева, руководитель направления инфлюенс-маркетинга, Fistashki: Когда появляется новый канал, в него выходит определенное количество людей, его пробуют. Потом принимают решение — остаться или уйти. Одному инфлюенсеру или эксперту сложно быть везде, и он будет делать упор на одну-две платформы, где достигнет наибольшей эффективности.

Пока приложение доступно только пользователям iOS-устройств, что также может стать ограничением для роста — у большинства российских пользователей смартфоны на Android. Разработку Android-версии в соцсети планируют начать «скоро».