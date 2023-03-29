Новые выпуски шоу «Что было дальше?» выйдут с 1 апреля

Юмористическое шоу «Что было дальше?» («ЧБД?») возвращается после длительного перерыва. Новые выпуски начнут выходить с апреля в «VK Видео» и сообществе «ЧБД?» «ВКонтакте». Премьера первого выпуска состоится 1 апреля. Об этом Sostav сообщили в пресс-службе VK.

Продюсерами проекта выступили Максим и Дарья Морозовы совместно с резидентами «ЧБД?» Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильёй Макаровым и Эмиром Кашоковым. Концепция шоу не изменилась — резиденты будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше.

Кроме того, по словам директора музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николая Дуксина, «в самое ближайшее время» на платформе появится ряд новых и «уже завоевавших аудиторию программ».

В конце 2022 года VK купила производителя YouTube-шоу «Что было дальше?» Medium Quality. Компания в том числе выпускает YouTube-проекты Big Russian Boss Show, «Внутри Лапенко» и другие. В 2021 году компания запустила видеостриминговую платформу The Hole для YouTube-шоу в мобильном формате. Medium Quality будет снимать для видеосервисов холдинга эксклюзивные шоу.