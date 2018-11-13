Читательские пожертвования в 22 млн рублей позволят The New Times оплатить штраф

В конце октября издателя The New Times — компанию «Новые Времена» — оштрафовали на 22,25 млн рублей за несвоевременное предоставление информации об иностранном финансировании со второго квартала 2017 года по первый квартал 2018 года. Это самый большой штраф за всю историю российских СМИ.

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац ранее подала апелляцию на наложенный на издание штраф. Время ее рассмотрения пока не назначено.

Вместе с этим редакция запустила сбор читательских пожертвований, которые полностью или частично могли бы помочь изданию оплатить штраф.

Сегодня в своем профиле на Facebook Евгения Альбац сообщила о завершении сбора необходимой суммы.

Энтузиазм читателей журнала в сборе средств превзошел ожидания редакции. Сумма превысила необходимую на три миллиона рублей.