Чистая прибыль «Сбера» в первом квартале превысила 436 млрд рублей

В первом квартале 2025 года чистая прибыль «Сбера» выросла на 9,7% год к году, до 436,1 млрд руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Рентабельность капитала выросла на 0,2 процентных пункта (п. п.), до 24,4%, коэффициент достаточности капитала — на 70 базисных пункта (б. п.), до 14%. Прибыль на акцию увеличилась на 9,9%, до 20,4 руб.

Чистые процентные доходы банка возросли на 18,9%, до 832,4 млрд руб. на фоне увеличения объема и доходности работающих активов. Чистая процентная маржа продемонстрировала рост на 10 б. п., до 6,11%.

Чистые комиссионные доходы выросли на 10,4%, до 203,2 млрд руб. Произошло это на фоне увеличения доходов от операций с банковскими картами. Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга возрос на 7,2%, до 25,6 трлн руб.

Рост операционного дохода «Сбера» составил 21,3%, до 972,9 млрд руб., благодаря увеличению чистых процентных и комиссионных доходов компании.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, выросли в 2,6 раза, до 139,8 млрд руб. Стоимость риска составила 1,24%.

Операционные расходы увеличились на 15,2%, до 262,1 млрд руб., а отношение операционных расходов к доходам снизилось на 1,4 п. п., до 26,9%.

Темп роста совокупного кредитного портфеля «Сбера» замедлился до 0,5% в реальном выражении, до 45,4 трлн руб. Произошло это на фоне высоких процентных ставок и мер Центробанка по охлаждению кредитования.

Объем совокупных средств корпоративных и розничных клиентов увеличился на 1,5%, до 45,3 трлн руб., в реальном выражении темп роста составил 2,9%.

Количество активных корпоративных клиентов увеличилось на 33 тыс., до 3,3 млн компаний. Корпоративный кредитный портфель снизился на 1%, до 27,5 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась на 102 б. п., до 17,4%. Средства юрлиц выросли на 0,6%, до 16,8 трлн руб. Стоимость средств компаний увеличилась на 42 б. п., до 14,4%.

Число розничных клиентов возросло на 200 тыс. человек и превысило 110 млн. Количество пользователей подписки «СберПрайм» выросло на 300 тыс. и насчитывает 22,7 млн человек. Число активных ежемесячных пользователей приложения и веб-версии «СберБанк Онлайн» выросло на 900 тыс., до 84,2 млн человек, количество ежедневных пользователей составляет 44,6 млн человек.

Число участников программы лояльности «СберСпасибо» возросло на 2,3 млн, до 94,2 млн человек. Клиентов сервиса «Сбер ID» для входа и регистрации на сайтах и в приложениях «Сбера» и его партнеров стало больше на 4,3 млн и составило 98,7 млн.

Розничный кредитный портфель снизился на 0,5%, до 18 трлн руб. Доходность розничных кредитов выросла на 124 б. п., до 18,6%. Средства физических лиц превысили 28,3 трлн руб., показав рост на 2%. Стоимость средств физлиц выросла на 166 б. п., до 11%.