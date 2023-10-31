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18+
31.10.2023 в 14:00

Samsung отчиталась о падении чистой прибыли на 38% по итогам третьего квартала

Квартальная выручка компании снизилась на 12% год к году

Южнокорейский производитель Samsung Electronics отчитался за третий квартал 2023 года. Итоговые квартальные результаты практически совпали с предварительными подсчётами, опубликованными компанией в начале месяца. Чистая прибыль Samsung упала почти на 38% год к году и составила 5,84 трлн вон (около $4,3 млрд).

Квартальная выручка компании сократилась на 12% год к году — до 67,4 трлн вон ($49,9 млрд). Операционная прибыль снизилась на 78%, составив 2,4 трлн вон (примерно $1,8 млрд), против почти 10,85 трлн вон за аналогичный период 2022 года.

По-прежнему несёт убытки подразделение Samsung по выпуску микрочипов. Это происходит из-за возникшего избытка в объёмах производства. Но если в первом и втором кварталах текущего года потери превышали 4 трлн вон, то по итогам третьего квартала они немного снизились — до 3,7 трлн вон.

В апреле Samsung заявила о планах сократить производство чипов памяти. Сейчас компания, как и аналитики, ожидает восстановления уровня спроса на чипы памяти в четвёртом квартале и в 2024 году. Samsung также прогнозирует восстановление спроса на рынке смартфонов в следующем году по мере стабилизации потребительских настроений.

Кроме того, компания готова нарастить выпуск микрочипов, необходимых для работы нейросетей и крупных вычислительных центров.

После публикации финансовой отчётности акции Samsung Electronics на Корейской фондовой бирже дешевеют на 0,6%.

Samsung
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