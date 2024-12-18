За месяц в России заблокировано на кассах почти 19 млн нелегальных товаров легпрома

Почти 19 млн единиц нелегальной продукции легкой промышленности было заблокировано на кассах российских магазинов за месяц благодаря системе маркировки «Честный знак». Об этом сообщают «Известия».

Главной причиной блокировки одежды названо отсутствие сведений в системе «Честного знака» о вводе товаров в оборот. Подобных случаев зафиксировано почти 12 млн.

«За месяц по причине повторной продажи, то есть из-за дублирования кода, на кассах было заблокировано свыше 4,8 млн подозрительных товаров легпрома. Отмечу, что один товар мог быть заблокирован сразу по нескольким причинам. Из-за отсутствия в системе и кода маркировки, и информации о вводе товара в оборот», — пояснил «Известиям» руководитель проектов офиса главного конструктора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Игорь Визгин.

Еще одной распространенной причиной блокировки товаров стала некорректность кода проверки. Коды могли быть поддельными или поврежденными, вследствие чего товары не смогли пройти проверку криптографии. Таких ситуаций возникло порядка 3 млн.

Напомним, правительство России с 1 ноября 2024-го ввело в отношении товаров легпрома разрешительный режим на кассах. К этой дате каждому участнику розничной торговли нужно было обновить свое верхнеуровневое программное обеспечение, чтобы избежать нарушений при работе с маркированным товаром.