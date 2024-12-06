Чем SberAds удивляет бизнес

Технологичная рекламная платформа SberAds представила обновления, которые помогают бизнесу экономить время, силы и бюджет при создании рекламных кампаний в интернете, а также повышать их эффективность. Это обновленная креативная студия и новый тип рекламных объявлений, а также новая стратегия, привлекающая больше активных посетителей на сайт рекламодателя и снижающая стоимость клика как минимум на 10%. Об этом Sostav рассказали представители SberAds.

Креативы, которые приводят аудиторию к целевому действию

В личном кабинете рекламодателя в SberAds появился новый тип объявлений — «Карусель». Теперь можно выбирать от 3 до 6 изображений для одного объявления и запускать результативные рекламные кампании.

Запустить кампанию в SberAds просто. Загрузите ссылку на сайт, проанализировав изображения и видео, платформа предложит вам для выбора варианты медиафайлов, готовых к использованию в рекламном объявлении.

Перетаскивайте превью изображений для изменения порядка отображения в баннере. Порядок отображения элементов в превью баннера соответствует порядку элементов списка превью изображений «слева на право».

Все созданные макеты сохраняются в «Креативной студии» — модуле, в котором можно редактировать визуал уже готовых объявлений или создать новый.

При использовании функционала креативной студии, вы получаете возможность создавать креативы без создания рекламного объявления.

Ранее созданные креативы могут быть использованы в создании рекламного объявления.

Для этого, при создании рекламного объявления необходимо выбрать ранее созданный креатив по кнопке «Загрузить из галереи».

В студии можно отследить всю цепочку изменений креатива, вернуться к любому этапу и доработать креатив на свой вкус для использования в новой рекламной публикации.

«Креативную студию» особенно оценят те пользователи платформы, которые любят погружаться в творческую часть работы и создавать уникальный контент самостоятельно.

Максимум вовлеченных посетителей на вашем сайте

Команда SberAds сделала первый шаг к оптимизации событий за кликом и запустила новую стратегию по привлечению более качественного трафика на сайт — она называется «Максимум вовлеченных сессий». Стратегия позволяет привести на ваш ресурс большое количество заинтересованных и активных посетителей.

Чтобы использовать новую стратегию, необходимо установить счетчик и определить целевые события, а дальше SberAds все сделает сама. На базе самообучающегося искусственного интеллекта платформа будет стараться накопить как можно больше информации о поведении пользователей, чтобы стремиться привлечь посетителей, которые будут достигать выбранной цели.

Чем раньше вы установите счетчик, тем больше данных накопит платформа, и тем качественнее будет привлечен трафик. Первые результаты рекламных кампаний, запущенных в рамках новой стратегии, показали снижение стоимости клика на 10% по сравнению с кампаниями без счетчика.

Попробуйте SberAds в деле.